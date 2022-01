CBF divulga regras do sorteio da 1ª fase da Copa do Brasil 2022

A CBF divulgou os critérios para o sorteio dos grupos da primeira fase da Copa do Brasil 2022. Distribuídas em oito potes, com dez em cada, as 80 equipes vão conhecer as adversárias desta etapa da competição na próxima segunda-feira, às 13 horas, em cerimônia realizada no Rio de Janeiro. A disputa começa em 23 de fevereiro e termina no dia 29 de outubro.

A ordem dos clubes na etapa inicial foi feita com base no Ranking Nacional de Clubes (RNC) de 2022. Os oito potes vão de A a H. Os times sorteados vão compor as chaves, que vão de 1 a 20. Uma equipe do Pote E para a Chave 1 será a primeira a ser puxada. Depois, o time conhecerá o rival após o nome ser retirado do Pote A. Assim é formado o Grupo 1. O modelo se repetirá até a formação de todos os duelos.

A primeira e a segunda fases terão jogo único. Na inicial, a equipe que estiver melhor no ranking vai atuar fora de casa com a vantagem de se classificar caso empate no tempo normal. O mando de campo da 2ª fase também será definido no sorteio de segunda-feira. Aqui, haverá decisão por pênaltis em caso de empate no tempo normal.

Confira os times em cada pote

Pote A: Grêmio, Santos, São Paulo, Internacional, Ceará , Cruzeiro, Atlético-GO, Chapecoense, Vasco e Sport.

Pote B: Cuiabá, Goiás, Juventude, Vitória, Coritiba, Avaí, CRB, Ponte Preta, CSA e Vila Nova.

Pote C: Sampaio Corrêa, Paraná, Operário-PR, Guarani, Criciúma, Brasil de Pelotas, Náutico, Londrina, Paysandu e Figueirense.

Pote D: Oeste, ABC, Botafogo-SP, Tombense, Ferroviário, Volta Redonda, Manaus, Juazeirense, Brasiliense e Novorizontino.

Pote E: Altos, Mirassol, Campinense, Moto Club, São Raimundo-RR, Ferroviária, Salgueiro, Globo FC, União-MT e Sergipe.

Pote F: ASA, Cascavel, Bahia de Feira, Atlético-BA, Rio Branco-AC, URT, Portuguesa-RJ, Castanhal, Porto Velho e Sousa.

Pote G: Tocantinópolis, Operário-MT, Ceilândia-DF, Real Noroeste-ES, Nova Iguaçu, Lagarto-SE, Trem-AP, Maricá-RJ, Glória-RS e Pouso Alegre-MG.

Pote H: Azuriz-PR, Icasa, Grêmio Anápolis, Tuna Luso, Tuntum, São Raimundo-AM, Fluminense-PI, Humaitá-AC, Nova Venécia-ES e Costa Rica-MS.

Clubes brasileiros na Libertadores

Os classificados para a fase de grupos (Athletico-PR, Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Fortaleza , Bragantino) e os da pré-Libertadores (Fluminense e América-MG), vão direto para a 3ª fase da Copa do Brasil. Bahia (campeão da Copa do Nordeste), Botafogo (campeão da Série B) e Remo (campeão da Copa Verde) também começam nesta etapa.

Calendário Copa do Brasil 2022

1ª Fase: 23/02, 24/02, 02/03 e 03/03

2ª Fase: 09/03, 10/03, 16/03 e 17/03

3ª Fase: 20/04 e 21/04; 11/05 e 12/05

4ª Fase: (Oitavas de final): 22/06, 23/06, 13/07 e 14/07

5ª Fase: (Quartas de final): 27/07, 28/07 e 17/08 e 18/08

6ª Fase: (Semifinal): 24/08 e 14/09

7ª Fase: (Final): 12/10 e 19/10