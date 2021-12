CBF divulga ranking nacional de clubes de 2022; veja posições de Ceará e Fortaleza

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quinta-feira (16), o ranking nacional de clubes para a temporada de 2022. A entidade estabelece classificação técnica entre 243 times com base no recente desempenho nas competições nacionais e internacionais.

Com a ascensão do futebol cearense, Ceará e Fortaleza subiram posições e se aproximaram do Top-10 de equipes brasileiras. Hoje, o Leão está na 11ª posição, com 10.841 pontos, enquanto o Vovô surge na 13ª colocação, com 9.523 - o Bahia é o 10º (10.261).

Evolução de Ceará e Fortaleza nos últimos cinco anos:

2018: Ceará (27º) | Fortaleza (42º)

2019: Ceará (23º) | Fortaleza (33º)

2020: Ceará (19º) | Fortaleza (23º)

2021: Ceará (14º) | Fortaleza (18º)

2022: Ceará (13º) | Fortaleza (11º)

Os representantes estaduais na próxima Série A, sendo também os únicos do Nordeste, mantiveram a crescente e se preparam para disputar a Sul-Americana e a Libertadores, respectivamente. A Federação Cearense de Futebol (FCF) está em 7º dentre entidades regionais, ultrapassando Goiás no ranking.

Clubes cearenses no ranking da CBF para 2022:

11º - Fortaleza (10.841)

13º - Ceará (9.537)

52º - Ferroviário (2.205)

76º - Floresta (1.138)

94º - Guarany de Sobral (710)

104º - Atlético-CE (611)

140º - Caucaia (315)

182º - Guarani de Juazeiro (178)

227º - Barbalha (60)

Legenda: O Ferroviário sonha com o acesso à Série B do Brasileiro em 2022 Foto: Lenilson Santos / FAC

O líder do ranking é o Flamengo, com 17.054. O time se manteve no topo obtido em 2021 e segue acompanhado pelo Palmeiras (14.584), na vice-liderança após o título da Libertadores. Campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão, o Atlético-MG completou o Top-3 com 14.572.

Top-15 do ranking nacional de clubes (CBF)

Flamengo (17.054) Palmeiras (14.584) Atlético-MG (14.572) Grêmio (14.336) Athletico (13.512) Santos (12.816) São Paulo (12.604) Internacional (12.108) Fluminense (11.100) Corinthians (11.064) Fortaleza (10.841) Bahia (10.261) Ceará (9.523) Cruzeiro (9.034) América-MG (8.860)

Top-10 do ranking nacional de federações (CBF)