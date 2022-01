Palmeiras e Fortaleza entram em acordo por novo empréstimo de Lucas Lima

Um acordo entre Palmeiras e Fortaleza selou nesta quarta-feira (12) o destino de Lucas Lima na temporada. O meia será emprestado novamente ao Leão e permanece na equipe até o fim do ano, quando o vínculo com o Verdão também chegará ao fim.

As partes conversavam desde o fim de 2021 e o acordo está em fase de assinatura interna por parte do Fortaleza. A informação foi divulgada pelo ge.

Assim como no primeiro empréstimo, o Tricolor vai pagar uma porcentagem menor do salário do jogador, enquanto o Palmeiras seguirá pagando a maior parte. No Fortaleza, Lucas Lima chegou no meio da temporada e atuou em 17 jogos, marcando um gol.