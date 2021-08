Conversa com Vojvoda, divisão de salário e elenco: os motivos para o Fortaleza contratar Lucas Lima

O meia Lucas Lima é o novo reforço do Fortaleza para 2021. O atleta de 31 anos chega como uma opção para o setor criativo do elenco e já conversou com o técnico Juan Pablo Vojvoda e o presidente Marcelo Paz em São Paulo.

O Diário do Nordeste apurou que o clube alinhou as condições financeiras, avaliou as alternativas atuais na posição e acredita na recuperação do jogador. Sem espaço no Palmeiras, Lucas Lima ficou satisfeito com a oferta de transferência do Leão e aceitou a proposta.

No Fortaleza, com a compensação financeira paga ao Palmeiras, o atleta não receberá o maior salário do elenco. “É um jogador extremamente qualificado, tecnicamente indiscutível, e que está com muita fome de bola, ele quer jogar no Fortaleza”, disse Paz para a reportagem.

Motivos para o Fortaleza contratar Lucas Lima:

Potencial técnico do atleta

Característica necessária no atual elenco

Aprovação de Juan Pablo Vojvoda

Compensação financeira dentro da realidade do clube

Dentro da negociação, com as demais propostas de transferência, Lucas Lima ressaltou à diretoria que ficou impressionado com a intensidade de jogo do Fortaleza, principalmente na vitória contra o Palmeiras no Allianz Parque, pela Série A do Brasileiro.

Legenda: O técnico Vojvoda aprovou a contratação do meia Lucas Lima no Fortaleza Foto: divulgação / Fortaleza

Assim, o atleta tem o desejo de atuar em um plantel competitivo e que tenha ambição para novos projetos ao longo da temporada. No esquema 3-4-1-2, pode atuar centralizado e municiando o sistema ofensivo tricolor pelas características de camisa 10.

A aposta existe, mas mostra o trabalho do departamento de futebol tricolor de mapeamento de mercado e o desejo de grandes objetivos no fim de 2021. O Fortaleza tem a Série A pela frente: espaço para Lucas Lima apresentar futebol.