Fortaleza marca aos 49' do 2º tempo e vence o líder Palmeiras fora de casa pela Série A

O Fortaleza conquistou uma grande vitória na noite deste sábado pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Tricolor de Aço bateu o líder Palmeiras por 3 a 2 no Allianz Parque, em São Paulo (SP), com um gol aos 49 minutos do 2º tempo com Igor Torres.

Foi a 1ª vitória leonina na nova Arena do time paulista. Com o resultado, o Tricolor de Aço chega a 30 pontos em 15 rodadas e agora está em 3º lugar, apenas 2 pontos do Verdão.

Os gols do Fortaleza foram marcados por Marcelo Benevenuto, Robson e Igor Torres, com Titi (contra) e Willian, para o Palmeiras.

Na próxima rodada, no domingo, 15, às 18h15, o Leão enfrenta o Santos no Castelão.

O jogo

Palmeiras e Fortaleza fizeram um jogo digno de equipes da parte de cima da tabela, principalmente no 1º tempo, quando saíram 4 gols. A postura corajosa do Leão do Pici foi determinante para um jogo mais aberto. Mesmo sofrendo um gol aos 11 minutos, contra com Titi, o Fortaleza foi pra cima do forte Palmeiras e virou o jogo, com gols de Marcelo Benevenuto, de cabeça, aos 17 e Robson aos 24, virando o jogo com autoridade.

Marcando pressão no campo defensivo do adversário, o Fortaleza não deixava o Palmeiras jogar, ter espaços como quer seu veloz time em contra-ataques. Mas ainda assim, o Verdão empatou o jogo aos 33 minutos, aproveitando cruzamento de Gustavo Scarpa.

Vitória heróica

Na etapa final, o jogo foi outro, mais pegado e sem o mesmo ritmo. O Fortaleza voltou pressionando no início, mas a precisou de resguardar após expulsão de Felipe aos 24 minutos.

Apesar de ter um jogo a mais, o Palmeiras não conseguia criar muitas chances, exceto aos 39 minutos, com Luiz Adriano perdendo gol feito em bela defesa de Marcelo Boeck.

Mas o jogo mudou aos 45 minutos, quando Victor Luis recebeu o segundo amarelo, foi expulso. Era a senha para o destemido Fortaleza ir para cima de novo como gosta. E o Leão foi premiado pela ousadia contra o líder da Série A e venceu o jogo: aos 49 minutos, Pikachu fez linda jogada individual e tocou na área para Igor Torres marcar o gol da vitória.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras 2 x 3 Fortaleza

Data: 7 de Agosto de 2021

Horário: 21h

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio - FIFA/GO

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva - FIFA/GO e Bruno Raphael Pires - FIFA/GO

Cartões amarelos: Renan, Zé Rafael, Gustavo Gómez, Victor Luís, Patrick de Paula (PAL); Felipe (FOR)

Cartões vermelhos: Victor Luís (PAL); Felipe e Igor Torres (FOR)

Gols: Titi (contra) e Willian (PAL), Marcelo Benevenuto, Robson e Igor Torres (FOR)

PALMEIRAS:

Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Renan (Victor Luís); Patrick de Paula, Zé Rafael, Raphael Veiga (Luiz Adriano) e Gustavo Scarpa (Gabriel Veron) e Wesley (Dudu); e Willian (Deyverson). Técnico: Abel Ferreira

FORTALEZA:

Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Jussa, Matheus Vargas (Éderson) e Lucas Crispim (Bruno Melo); Robson (Wellington Paulista) e Romarinho (Igor Torres). Técnico: Juan Pablo Vojvoda