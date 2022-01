Presidente do Fortaleza comenta interesse do Internacional em David

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, participou da live do Diário do Nordeste na última quinta-feira (13), especial sobre a contratação do atacante argentino Sílvio Romero. Mas além de comentar sobre a chegada do goleador, Marcelo foi perguntado sobre outros atletas do Tricolor, como o atacante David.

O mandatário comentou sobre o interesse do Internacional no atacante tricolor, mas que o Fortaleza não quer vender o jogador, que só sairá por um valor considerável.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza O Inter tem interesse no David e o Fortaleza não tem interesse em vender. Para ele sair do clube só por um valor considerável, que a gente diga 'agora tem que vender'. A vontade do jogador também tem que prevalecer. Mas o Fortaleza conta com o David, ainda são dois anos de contrato, com obrigações em dia. Ele é um jogador importantíssimo para nós

Recusa

Vale lembrar que o Leão não aceitou a primeira investida do Inter pelo jogador, que foi de R$ 9 milhões. Marcelo afirmou que existirá uma conversa se for apresentado um valor que agrade ao Fortaleza.

"Se o Inter apresentar um valor que nos agrade, se o jogador disser eu quer ir, vamos ter que conversar. Não podemos dizer não vai de jeito nenhum, que chance zero. Pois o futebol tem mercado. não queremos vender o David , mas é um jogador talento e os clubes têm interesse nele".

David no Fortaleza

A chegada de David no Fortaleza ocorreu em 2020. Na época, o time cearense investiu R$ 5 milhões na aquisição junto ao Cruzeiro - no que foi a maior compra da história do futebol cearense.

Com a camisa tricolor, soma 112 jogos e 25 gols, sendo titular nas últimas temporadas do clube. Na carreira, acumula passagens pelo Vitória-BA e pelo Cruzeiro.