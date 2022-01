Fortaleza recusa proposta do Internacional por atacante David

O Fortaleza recusou uma proposta oficial do Internacional pelo atacante David. Segundo o ge, o valor indicado na negociação foi considerado baixo pelo clube, que tem contrato com o atleta até o fim de 2023, com 45% dos direitos econômicos.

Com o encerramento da temporada de 2021, o jogador de 26 anos recebeu ofertas do mercado nacional e internacional para uma transferência, mas a diretoria tricolor recusou todas. O Diário do Nordeste apurou que nenhuma situação, até o momento, foi tida como interessante para o time. Uma saída “necessita de alto investimento e os valores são irredutíveis”.

Em contrato, a multa rescisória é de cerca de R$ 30 milhões. No elenco, é considerado um dos maiores ativos do grupo atual.

Investimento do Fortaleza

A chegada de David no Fortaleza ocorreu em 2020. Na época, o time cearense investiu R$ 5 milhões na aquisição junto ao Cruzeiro - no que foi a maior compra da história do futebol cearense.

A comissão técnica conta com o atacante para o próximo ano, quando o time disputa a Libertadores pela primeira vez. No entanto, não há um nome “não negociável” no elenco. Para ajuste orçamentário, uma investida positiva será avaliada internamente.

Com a camisa tricolor, soma 112 jogos e 25 gols, sendo titular nas últimas temporadas do clube. Na carreira, acumula passagens pelo Vitória-BA e pelo Cruzeiro.