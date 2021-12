Fortaleza recusou propostas do exterior para manter o atacante David no elenco

A excelente temporada que o Fortaleza fez em 2021 chamou muita atenção e atraiu olhares para o clube e também para os jogadores. Um dos mais assediados foi o atacante David, que recebeu propostas até do exterior. Porém, as ofertas pelo camisa 17, que tem contrato com o Tricolor até o fim de 2022, não foram vantajosas.

Quem revelou a procura foi o presidente Marcelo Paz, em entrevista exclusiva ao programa Jogada 2º tempo, da Rádio Verdinha.

"Nós tivemos propostas pelo David, um atleta que recebeu proposta real do exterior, mas os números não nos animaram. O David é um jogador importantíssimo, é a maior contratação da história do futebol cearense , é um dos nossos principais atacantes. Então, para tirar o David daqui, tem que ser um valor que realmente brilhe os olhos e que a gente possa ir ao mercado para repor com qualidade", afirmou o dirigente.

Marcelo Paz também disse que outros jogadores receberam sondagens, mas que não irá liberar nenhum atleta sem a compensação financeira que o clube julgue como adequada.

"O Crispim teve sondagem, Romarinho também teve sondagem, e basicamente foi isso. Mas são jogadores importantes que o Fortaleza têm mantido sob contrato. Então, pra tirar o jogador do Fortaleza, tem que coçar os bolsos, falando bem o cearensês mesmo. Vai ter que realmente gastar. A gente não vai liberar de graça, porque a gente conta com esses jogadores para o planejamento. E quando você vende, tem que repor, e com qualidade", afirmou.

VEJA ENTREVISTA COM MARCELO PAZ