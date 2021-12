Fortaleza já soma seis negociações para 2022 e inicia forte no mercado de transferência; veja elenco

A diretoria do Fortaleza iniciou forte no mercado de transferências para 2022. Com planejamento retomado em setembro, o clube trabalhou na manutenção do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda e anunciou seis contratações para a próxima temporada.

Do mercado internacional às manutenções de destaques do elenco, até o momento, a gestão efetuou a aquisição de direitos econômicos de dois jogadores, um empréstimo e três reforços em definitivo. A cúpula tricolor ainda registra negociações em andamento e irá anunciar mais chegadas para todos os setores.

Dentre os alvos, por exemplo, o atacante Gilberto, ex-Bahia, é um dos monitorados. Apesar do interesse do centroavante em atuar no exterior, o time cearense apresentou proposta oficial para o jogador, que ainda não se pronunciou sobre destino (ou a oferta) que será aceito para o próximo ano.

Reforços do Fortaleza para 2022

GOL - Fernando Miguel (37 anos): vínculo em definitivo até o fim de 2022.

LAD - Landázuri (24 anos): vínculo em definitivo até o fim de 2023.

ZAG - Wagner Leonardo (22 anos): vínculo de empréstimo com o Santos até março de 2023.

ZAG - Brayan Ceballos (20 anos): vínculo em definitivo até o fim de 2024.

ZAG - Benevenuto (25 anos): adquirido junto ao Botafogo, renovou até 2024.

VOL - Matheus Jussa (25 anos): adquirido junto ao Oeste-SP, renovou até 2024.

Legenda: O goleiro Fernando Miguel era capitão do Atlético-GO na temporada de 2021 Foto: Bruno Corsino / Atlético-GO

O perfil prioritário na busca pela contratação é a adaptação ao esquema tático de Vojvoda. Para além da posição, o time trabalha na função que será desempenhada em campo no 3-5-2. O foco é reforçar a equipe principal e ter reposições com características similares para a manutenção do nível.

A gestão também investiu na compra de direitos econômicos de nomes como Benevenuto (65%), Ceballos (60%) e Landázuri (60%) durante a transação. O intuito é apostar na valorização das peças e ainda proteger o plantel de possíveis ofertas do mercado, somando receita na transferência.

Saídas do elenco

As contratações aumentaram o número total de jogadores do elenco. Com as saídas do zagueiro Jackson e do lateral direito Daniel Guedes, o Fortaleza avalia outras situações contratuais que são encerradas no fim do ano, como o goleiro Boeck e o atacante Osvaldo.

Dentre os nomes com vínculo ainda vigente, o departamento de futebol trabalha em busca de empréstimos para atletas como o zagueiro João Paulo, o meia Luiz Henrique e o atacante Coutinho. Sem espaço no principal, o volante Pablo foi cedido ao Vitória-BA até o fim de 2023.

O volante Ronald e o atacante Romarinho estão no radar do São Paulo. Ambos receberam consultas, mas só deixam o Pici se as condições impostas pelo Fortaleza forem aceitas no acordo.

Contratos do Fortaleza para 2022

Goleiro

- Felipe Alves (2023)

- Kennedy (2023)

- Fernando Miguel (2022)

- Max Walef (2022)

Zagueiro

- Benevenuto (2024)

- Brayan Ceballos (2024)

- João Paulo (2023)

- Wagner Leonardo (mar/2023)

- Titi (2022)

- Quintero (2022)

Lateral-direito

- Landázuri (2024)

- Tinga (2023)

- Yago Pikachu (2022)

Legenda: Tinga é um dos principais destaques defensivos do Fortaleza Foto: Camila Lima / SVM

Lateral-esquerdo

- Bruno Melo (2023)

Volante

- Matheus Jussa (2024)

- Ronald (2024)

- Felipe (2023)

Meia

- Luiz Henrique (2023)

- Lucas Crispim (2022)

Legenda: O meia Lucas Crispim é um dos protagonistas do Fortaleza na Série A de 2021 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Atacante

- Coutinho (2024)

- Edinho (2024)

- Igor Torres (2024)

- Depietri (jul/2024)

- Robson (2023)

- Ángelo Henríquez (2022)

- David (2022)

- Wellington Paulista (2022)

- Romarinho (jul/2022)