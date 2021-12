Compra de Benevenuto é a 2ª maior da história do Fortaleza; veja lista e detalhes do contrato

Um dos principais destaques do Fortaleza em 2021, o zagueiro Marcelo Benevenuto tem permanência garantida no Pici. O Tricolor acertou a aquisição do defensor junto ao Botafogo por R$ 4,5 milhões, valor que o torna a 2ª maior compra da história do clube.

Ele fica atrás apenas do atacante David, que em 2020 foi contratado por R$ 5 milhões junto ao Cruzeiro e lidera o ranking. De acordo com ranking do jornalista Cassio Zirpoli, a lista de aquisições milionárias do Fortaleza tem ainda Edinho, Junior Santos, Ronald e Matheus Jussa (veja abaixo).

O que chama atenção é que todas as compras milionárias foram realizadas a partir de 2019. Antes disso, o Fortaleza possuia uma diferente atuação no mercado da bola, sem conseguir pagar a outros clubes para adquirir direitos econômicos de atletas.

Esta contratação é, também, simbólica, por mostrar a evolução do clube no aspecto financeiro e administrativo, o que tem possibilitado esse tipo de investimento no Departamento de Futebol, que é o carro-chefe do clube. Em 2022, o Fortaleza terá o maior orçamento de sua história, com quase R$ 90 milhões destinados ao futebol.

Aos 25 anos, Marcelo Benevenuto foi peça fundamental na temporada do Fortaleza, atuando em 43 jogos e marcando quatro gols, se tornando o maior zagueiro-artilheiro do clube em uma edição de Série A de Campeonato Brasileiro.

Contrato

Detalhes sobre a compra de Marcelo Benevenuto pelo Fortaleza: o vínculo será de três anos, até o fim de 2024, e o Tricolor está adquirindo 65% dos direitos econômicos do atleta.

Este é o primeiro contrato definitivo profissional do defensor de 25 anos com um clube diferente do Botafogo.

VEJA LISTA DE COMPRAS MILIONÁRIAS DO FORTALEZA

David - 5 milhões (Cruzeiro/2020)

Benevenuto - 4,5 milhões (Botafogo/2021)

Edinho - 2 milhões (Atlético-MG/2021)

Junior Santos - 1 milhão (Ituano/2019)

Ronald - 1 milhão (Juventus-SC/2021)

Matheus Jussa - 1 milhão (Oeste/2021)