Fortaleza oficializa empréstimo de volante Pablo ao Vitória-BA

O Fortaleza oficializou, na noite desta quinta-feira (16), o empréstimo do volante Pablo ao Vitória-BA. O atleta tem contrato com o time cearense até o fim de 2023 e foi cedido para a temporada de 2022.

Ao longo do ano, o jogador de 24 anos participou de 15 partidas, entre Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Brasileirão de Aspirantes. O momento de maior destaque foi sob comando de Enderson Moreira, quando chegou a figurar nos titulares do Leão durante os primeiros jogos.

Com a chegada do treinador argentino Juan Pablo Vojvoda, perdeu espaço e prestou serviços para o Sub-23. Na posição, o time conta com três nomes principais: Ronald, Felipe e Matheus Jussa.