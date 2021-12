Treinos noturnos e melhorias estruturais: os pedidos de Vojvoda para o Fortaleza em 2022

As últimas temporadas do Fortaleza são um marco no crescimento estrutural do clube. A pauta se tornou prioridade na atual gestão e cresceu com o envolvimento das comissões técnicas no processo. Assim, o legado estrutural segue sob os olhares do argentino Juan Pablo Vojvoda.

Com contrato até o fim de 2022, o técnico iniciou o planejamento da próxima temporada com a diretoria ainda em setembro e indicou pontos de melhoria para o desempenho do elenco. O Diário do Nordeste apurou que as sugestões envolvem Centro de Excelência e o CT Ribamar Bezerra.

“A parte da regeneração já melhorou bastante, mas ele sempre cobra que a gente siga melhorando. Outro ponto importante é a estrutura para treinos noturnos, que estamos evoluindo para atender um pedido do Vojvoda”, revelou Alex Santiago, diretor de futebol e vice-presidente tricolor.

Pedidos de melhoria de Vojvoda

Evolução na parte de regeneração do elenco (Centro de Excelência)

Evolução em estrutura para treinos noturnos (Centro de Excelência)

Aproximação dos espaços da comissão técnica com o gramado de jogo (Centro de Excelência)

Ajustes pontuais no CT Ribamar Bezerra para maior uso do equipamento

Dentro da logística de trabalho, a atual comissão técnica deseja realizar atividades em mais turnos. O treinador também tem interesse em aproximar o escritório dos auxiliares com o gramado de treino. Vale ressaltar que o argentino segue morando na sede do clube, no Pici, desde a contratação.

A situação estrutural é muito avaliada por Vojvoda. No Brasil, quando o clube cearense atua como visitante, o treinador sempre monitora os CTs dos outros times e indica situações ao Fortaleza. No fim de dezembro, membros do clube irão fazer uma tour na Europa para conhecer times europeus após um pedido do técnico.

CT Ribamar Bezerra

Legenda: Em maio, Vojvoda testou as instalações do CT Ribamar Bezerra com o elenco Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

Com Vojvoda, o Fortaleza concentrou as atividades no Centro de Excelência. Para a sequência da temporada, no entanto, o treinador deve incluir o CT Ribamar Bezerra no roteiro de treinamentos.

O equipamento em Maracanaú, voltado principalmente para as categorias de base, recebeu melhorias nos últimos anos. No momento, pequenos ajustes são conversados com a comissão técnica para a temporada de 2022, com a gestão planejando gramado sintético no equipamento.