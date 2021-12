Entrevista com Alex Santiago: evolução do departamento de futebol e novas metas do Fortaleza

Um período curto, mas de transformações internas e de evolução. A passagem de Alex Santiago como diretor de futebol do Fortaleza Esporte Clube durou nove meses, mas deixou um caminho pavimentado para 2022: seguir a crescente e elevar o patamar profissional, agora com disputa da fase de grupos da Taça Libertadores pela primeira vez. Aos 32 anos, o torcedor de arquibancada se prepara para uma nova missão na diretoria executiva: ser também o 2º vice-presidente.

O convite partiu do presidente tricolor Marcelo Paz para o triênio 2022-2024. No processo, objetivos traçados e também fluxos internos definidos para a sequência. No período inicial, segue com as duas funções administrativas juntas, em planejamento voltado para o setor do futebol.

Aos tricolores, um nome que remete à memória de uma figura sempre alinhada com terno e gravata. Do bem trajado, às capacitações na Europa em gestão desportiva, como um mestrado em Barcelona. Assim, o objetivo de Alex é representar o novo Leão e permitir que o status alcançado seja mantido.

"O Fortaleza não está mais frequentando séries pequenas do futebol brasileiro. O Fortaleza vive uma ascensão meteórica e, hoje, a gente está no 2º maior torneio de clubes do mundo, a Libertadores. É preciso mudar padrões de comportamento, ter um manual de conduta para atletas, funcionários e diretores. Hoje, o Fortaleza precisa se portar com o peso que ele possui”, declarou.

Evolução no departamento de futebol

A gestão do Fortaleza é feita por muitas mãos. Da lição do ídolo holandês Johan Cruyff no Ajax-HOL, a filosofia do atual gestor é permitir que todos os funcionários assimilem uma objetivo, do porteiro ao cozinheiro: “ajudar o Fortaleza a ganhar jogo”. A mentalidade vencedora é internalizada na raíz.

“A gestão do Fortaleza buscou se apoiar na própria história do clube, no DNA tricolor, de um clube que gosta de posse de bola, que se impõe dentro de casa e que, hoje em dia, tem um olhar para explorar novos mercados, situações fora da curva da comissão técnica aos reforços”, explicou.

Legenda: Alex Santiago participa ativamente das contratações do Fortaleza Foto: Fabiane de Paula / SVM

Os resultados em campo, como o G-4 do Brasileirão e a semifinal da Copa do Brasil, são reflexos das construções além das quatro linhas. O ano de 2021 foi um marco para a formação de novas diretrizes internas ao lado de profissionais experientes no Leão, como o executivo Sérgio Papellin.

Mudanças no departamento de futebol do Fortaleza

Organização da informação : mecanismos de tecnologia foram adquiridos para melhorar o fluxo de dados do clube e o repasse à comissão técnica, como relatórios médicos e de trabalhos físicos. (saiba mais sobre a ferramenta Pro Soccer no Fortaleza).

: mecanismos de tecnologia foram adquiridos para melhorar o fluxo de dados do clube e o repasse à comissão técnica, como relatórios médicos e de trabalhos físicos. (saiba mais sobre a ferramenta Pro Soccer no Fortaleza). Investimento em tecnologia : em todos os setores do departamento de futebol, a gestão adquiriu novos mecanismos para a performance, como instrumentos de prevenção contra lesões no elenco.

: em todos os setores do departamento de futebol, a gestão adquiriu novos mecanismos para a performance, como instrumentos de prevenção contra lesões no elenco. Mercado sul-americano: o departamento de mercado expandiu o olhar para o futebol do exterior e, hoje, monitora com mais detalhamento cenários sul-americanos, europeus e asiáticos (veja gastos em reforços).

Legenda: Alex Santiago trabalhou no Fortaleza como diretor de futebol na temporada de 2021 Foto: Fabiane de Paula / SVM

A contratação do argentino Juan Pablo Vojvoda, por exemplo, em momento de troca do treinador Enderson Moreira, é uma marca neste capítulo recente de metodologia. “Essa decisão tomada por um departamento, com o nome que coloquei à disposição, analisamos no CIFEC e chega na conclusão. Escolha acertada, mas muito estudada, com conversas por mais de 10 dias”, afirmou.

Nova fase

Com focos diversos dentro do planejamento estratégico da gestão, o Fortaleza busca manter o equilíbrio financeiro, seguir crescendo estruturalmente e, acima de tudo, manter a competitividade em campo, se consolidando na Série A do Brasileiro. Os pontos nascem também na formação do elenco.

OBJETIVOS DO FORTALEZA EM 2022:

Campeonato Cearense : conquistar o título.

: conquistar o título. Copa do Nordeste : avançar no mínimo às semifinais.

: avançar no mínimo às semifinais. Copa do Brasil : avançar no mínimo às oitavas de final.

: avançar no mínimo às oitavas de final. Série A : conseguir posição que classifica para torneio internacional.

: conseguir posição que classifica para torneio internacional. Libertadores: avançar na fase de grupos ou conseguir a Copa Sul-Americana (ficar em 3º no grupo).

Legenda: Vojvoda comemorou e se emocionou com a vaga do Fortaleza na fase de grupos da Libertadores Foto: Kid Júnior / SVM

A receita de 2021 foi o convencimento, “o Vojvoda não impôs nenhum conceito tático aos atletas, ele trabalhou no convencimento de cada jogador, e isso permitiu a descoberta de um zagueiro Tinga e de um ala esquerdo Lucas Crispim”. Deste modo, o clube tem cinco nomes certos até o momento.

Com contratos encerrados em dezembro deste ano, o volante Matheus Jussa e o zagueiro Marcelo Benevenuto tiveram os direitos econômicos adquiridos para o próximo ano. No mercado, acertou a chegada do zagueiro Wagner Leonardo por empréstimo junto ao Santos, além dos vínculos em definitivo com o lateral equatoriano Anthony Landázuri e o zagueiro colombiano Brayan Ceballos.

O clube busca contratações para todos os setores, incluindo goleiros. Os pontos são discutidos com Vojvoda, que também discute saídas do plantel. “A gente precisa enxergar os atletas como seres humanos, que entregaram muito ao clube, tem importância, mas cada situação é tratada com individualismo. O Fortaleza é grato, mas precisa adequar às demandas esportivas”, ressaltou Alex.