Fortaleza investe milhões em janela internacional com Edinho, Ángelo e Depietri; veja investimento

A diretoria do Fortaleza promoveu uma reformulação no elenco para 2021 e agora busca melhorar o nível do plantel com a janela internacional. Atento ao mercado, o clube investiu na contratação de três atacantes: Edinho (ex-Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul), o chileno Ángelo Henríquez (ex-Universidad de Chile-CHI) e o argentino Valetin Depietri (ex-Santamarina-ARG).

O Diário do Nordeste apurou que o investimento total nos três reforços foi de cerca de R$ 3 milhões. O valor específico de cada atleta é mantido sob sigilo por confidência contratual, mas todos chegam em definitivo com contratos de pelo menos 18 meses e direitos econômicos adquiridos.

Perfil da contratação do Fortaleza

ATA - Edinho | Fortaleza fica com 80% dos direitos econômicos em contrato até o fim 2024.

ATA - Valentin Depietri | Fortaleza fica com 60% dos direitos econômicos em contrato até julho de 2024.

ATA - Ángelo Henríquez | Fortaleza fica com 55% dos direitos econômicos em contrato até o fim 2022.

No mapeamento do mercado, o clube conseguiu três nomes que chegam para brigar pela titularidade sem necessidade de um investimento muito elevado, respeitando a responsabilidade financeira. Há perspectiva de valorização dos jogadores para retorno financeiro futuro.

Leia mais Alexandre Mota Fortaleza busca mais reforços no exterior e deve ter cota máxima de estrangeiros na Série A

O processo foi possível pelo perfil traçado no Centro de Inteligência (CIFEC). O departamento de futebol procurou nomes com vínculo próximo do fim e, com negociações longas, firmou pré-contratos. No caso de Edinho, pesou ainda o desejo do atleta de retornar ao Pici.

O técnico argentino Vojvoda terá as peças a partir de 1º de agosto, quando podem ser regularizados. Nos bastidores, a gestão trabalha com mais alvos e pode anunciar até mais três nomes do mercado sul-americano. Vale ressaltar que todos recebem salários dentro do padrão do restante do elenco.