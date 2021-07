Fortaleza fecha contratação de atacante argentino Valentin Depietri até julho de 2024

O Fortaleza acertou a contratação do atacante argentino Valentín Depietri, ex-Santamarina-ARG. O atleta assinou contrato até julho de 2024 e desembarca na capital cearense nos próximos dias.

O anúncio oficial deve ocorrer nesta terça-feira (20). O clube tinha negociação encaminhada e precisava resolver certos detalhes burocráticos na documentação para a oficialização do reforço.

Com 20 anos, o atleta foi adquirido em definitivo e chega como um jogador de potencial. Como profissional, participou de 30 jogos e marcou cinco gols, sendo convocado também para a seleção da Argentina nas categorias de base.

Após Depietri, o clube segue atento ao mercado sul-americano e irá oficializar novas contratações na janela internacional. Até o momento, concluiu a transferência dos atacantes Edinho, ex-Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul, e do chileno Ángelo Henríquez, ex-Universidad de Chile-CHI.

Mercado estrangeiro

Como antecipado pelo Diário do Nordeste, o planejamento da diretoria tricolor envolve a chegada de mais estrangeiros, com possibilidade da equipe ter até cinco gringos por jogo - a cota máxima estabelecida pela CBF na Série A do Brasileiro.

No atual elenco, o clube conta com o zagueiro colombiano Quintero. Vale ressaltar que todos os atletas que assinam vínculo após passagem em outra federação só podem estrear a partir do dia 1º de agosto, quando a janela internacional é aberta no Brasil.