Fortaleza encaminha contratação de atacante Valentin Depietri

De olho no mercado da bola, o Fortaleza encaminhou a contratação de mais um reforço. Trata-se do atacante argentino Valentin Depietri, de apenas 20 anos, que está no Santamarina, clube da 2ª divisão do Campeonato Argentino. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornal El Eco, da Argentina, e confirmada pelo Sistema Verdes Mares.

O nome do atacante, que atua pelos lados do campo, já foi inclusive aprovado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. O contrato será de três temporadas.

Depietri chegará ao Fortaleza com passe livre, já que tem vínculo encerrando com o time argentino no fim de junho, e o Tricolor não precisará desembolsar nenhuma quantia para adquirir os direitos econômicos.

Entretanto, ele deverá aguardar a abertura da janela de transferências internacional, em agosto, para ter condições de atuar. O time deve buscar ainda outros nomes no mercado internacional. Depietri tem 30 jogos pelo time argentino e fez cinco gols, acumulando ainda passagem pela seleção Sub-20 da Argentina.