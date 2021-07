Fortaleza anuncia contratação do meia-atacante Edinho até 2024

Agora é oficial. Como o Diário do Nordeste já havia antecipado, o Fortaleza anunciou oficialmente a contratação do meia-atacante Edinho, que desta vez chega com contrato definitivo até 31 de dezembro de 2024. Esta será a terceira passagem do jogador pelo Tricolor.

Revelado pelo clube em 2013, o atleta de 26 anos estava no Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul. Nesta temporada, atuou em 25 jogos e marcou sete gols.

"Estou muito feliz por voltar a minha casa, ao clube que tenho um amor incondicional. Chego muito feliz, muito motivado, maduro e preparado para os desafios, e pronto para conquistarmos os objetivos do clube", disse o jogador, em entrevista ao site oficial do Fortaleza.

Carreira

Atuante nas temporadas de 2018 e 2019, Edinho fez parte da campanha que levou o Tricolor ao título de Campeão Brasileiro da Série B e da inédita classificação do clube para a Sul-Americana em seu retorno à elite. O meia chega após temporada na Coreia do Sul, onde atuou em 25 oportunidades e marcou sete gols pelo Daejeon Hana Citizen.

Na carreira, Edinho tem ainda passagens por clubes como Atlético-MG, Avaí, Paysandu, Guarani-SP e CSA.