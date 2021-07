Fortaleza tem negociação avançada com Edinho; acordo envolve a compra de direitos federativos

O Fortaleza encaminhou a contratação do atacante Edinho. Formado na base tricolor, o atleta pertence ao Atlético-MG e tem negociação avançada para retornar em definitivo ao clube cearense.

O Diário do Nordeste apurou que as partes buscam sacramentar detalhes do acordo para o anúncio oficial. O clube cearense possui 20% dos direitos econômicos e vai adquirir mais percentual do atleta, firmando um vínculo mais extenso.

O desfecho deve ser anunciado nos próximos dias. Com 26 anos, Edinho não está nos planos do Galo e retornou de empréstimo junto ao Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul. O atacante tinha uma oferta pré-definida de 2 milhões de dólares (R$ 10,55 mi), em cláusula não exercida.

Vale ressaltar que o time leonino tinha o objetivo de comprá-lo em 2020. Na época, por conta de Dudamel, então treinador do Atlético/MG, a venda ao Pici foi vetada. Sem acordo, a diretoria investiu R$ 5 milhões na aquisição de David.

A grande fase do atleta no Leão ocorreu em 2019, quando conquistou o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste. Na carreira, tem passagens por clubes como Avaí, Paysandu, Guarani-SP e CSA.