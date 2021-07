Campanha do Fortaleza na Série A supera início das temporadas de 2019 e 2020; veja próximos jogos

O início do Fortaleza na Série A do Brasileiro supera as primeiras rodadas das campanhas de 2019 e 2020 do mesmo torneio. Após oito rodadas, o time se manteve no G-4 da tabela e registra aproveitamento de 62,5%, com 15 pontos.

Para efeito comparativo, considerando a campanha do último ano na 8ª rodada, a pontuação obtida é quase o dobro (8 x 15). Já para atingir o atual patamar foram necessárias 11 partidas, três a mais do que o apresentado no Brasileirão de 2021.

Quando a escala se refere há dois anos atrás, temporada em que se classificou à Sul-Americana, os dados do presente também são mais favoráveis. A equipe precisou de 14 jogos para superar os 15 pontos e, na 8ª rodada, registrou sete.

Últimas campanhas do Fortaleza na Série A:

2019: Pontuação após oito jogos (07) | Rodada em que atingiu/superou 15 pontos (14º)

2020: Pontuação após oito jogos (08) | Rodada em que atingiu/superou 15 pontos (11º)

2021: Pontuação após oito jogos (15) | Rodada em que atingiu/superou 15 pontos (08º)

Sequência de jogos

Os números externam a grande fase do Fortaleza na Série A. Dentro da perspectiva de investimento, é evidente que a briga não é pelo título. No 3º ano seguido de elite nacional, a equipe aspira com a nova conquista de uma vaga internacional.

Para tal, é preciso cumprir o objetivo inicial: atingir a pontuação para fugir do rebaixamento. Nesse aspecto, o foco é chegar aos 45 pontos, meta que está 33% concluída.

Internamente, o discurso é pontuar o máximo de rodadas possível e buscar resultados positivos diante de adversários com condição financeira similar. Com sequência de jogos difíceis, cabe ao time se manter competitivo nos duelos seguintes.

Próximas partidas do Fortaleza na Série A: