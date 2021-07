Fortaleza anuncia chegada de atacante Ángelo Henríquez na capital cearense

O Fortaleza anunciou neste quarta-feira (14) a chegada do atacante chileno Ángelo Henríquez na capital cearense. O atleta foi recebido por membros da cúpula tricolor no aeroporto, como o diretor de futebol Alex Santiago.

A expectativa é que o jogador de 27 anos conheça a estrutura do Centro de Excelência, no Pici, e realize os exames médicos no turno da tarde. O clube oficializou a contratação na última semana, com vínculo até fim de 2022.

Ángelo era titular do Universidad de Chile-CHI e tem passagems por Manchester United-ING, Wigan-ING, Real Zaragoza-ESP, Dínamo Zagreb-CRO e Atlas-MEX. Em 2015, foi campeão da Copa América pela seleção do Chile.

O chileno será o segundo estrangeiro no elenco principal do Fortaleza, que já conta com o zagueiro colombiano Quintero. A gestão trabalha nos bastidores para acertar contratação de novos reforços gringos e conta com negociações avançadas. Os demais nomes são mantidos sob sigilo, sem contar o atacante argentino Valentin Depietri, que já foi noticiado.