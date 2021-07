Vojvoda, experiência e técnica: critérios para o Fortaleza buscar a compra de Ángelo Henríquez

O Fortaleza está próximo de acertar a compra dos direitos federativos do atacante chileno Ángelo Henríquez. Em busca de reforços para a sequência da temporada de 2021, o clube tinha pré-contrato com o atleta e trabalha para a aquisição com a Universidad de Chile, onde tinha contrato até dezembro.

O investimento faz parte da nova metodologia tricolor no departamento de futebol. Sob nova gestão, o setor trabalha para conseguir contratos mais vantajosos e mapeia nomes no cenário sul-americano com qualidade técnica e potencial de comercialização futura.

Ángelo reúne os principais pontos desejados. Com 27 anos, é figura constante na seleção chilena, tem carreira vasta na Europa e era titular de uma das principais equipes do país vizinho. Dentro do acordo, ainda aceitou adequar o salário no novo clube.

Critérios para a contratação de Ángelo Henríquez:

Identidade tática : o atacante é considerado técnico com o domínio da bola e de muita entrega no esquema, principalmente na pressão pós-perda, em intensidade buscada pelo técnico Vojvoda. Em campo, consegue atuar como centroavante, falso 9 e aberto pelos lados, funcionando no 3-5-2.

: o atacante é considerado técnico com o domínio da bola e de muita entrega no esquema, principalmente na pressão pós-perda, em intensidade buscada pelo técnico Vojvoda. Em campo, consegue atuar como centroavante, falso 9 e aberto pelos lados, funcionando no 3-5-2. Experiência internacional : o currículo soma passagens por times como Manchester United-ING, Wigan-ING, Real Zaragoza-ESP e Atlas-MEX. O conhecimento de diferentes estilos de futebol e o amplo do mercado no exterior são trunfos em campo e todo em caso de possível negociação.

: o currículo soma passagens por times como Manchester United-ING, Wigan-ING, Real Zaragoza-ESP e Atlas-MEX. O conhecimento de diferentes estilos de futebol e o amplo do mercado no exterior são trunfos em campo e todo em caso de possível negociação. Conhecimento de Vojvoda: o técnico do Fortaleza não indicou Ángelo, mas o encontrou dentre as listas de análise do Centro de Inteligência (CIFEC) e logo concedeu aval para a compra. O comandante enfrentou o atacante diversas vezes no Chile quando dirigiu o Unión La Calera.

Todos os pontos foram fundamentais na decisão do departamento de futebol. É importante ressaltar, no entanto, que dentro do fluxo de contratações, Ángelo estava no radar do CIFEC e foi monitorado até ser oferecido para Vojvoda como uma das opções de reforço do setor.

Legenda: Ángelo Henríquez foi convocado pelo Chile para jogos das Eliminatórias da Copa de 2022 Foto: Rodrigo Arangua / AFP

Com maior investimento em scout, o Fortaleza também comparou dados do chileno com Robson, David e Wellington Paulista a fim de constatar que o nível desejado era similar ou maior aos nomes do elenco, buscando diversificar também as características oferecidas no plantel.

Logo, o anúncio oficial está próximo, com detalhamento do valor investido e do tempo de contrato. No momento, o atacante busca efetuar a mudança de país para estrear em agosto, quando a janela internacional estiver aberta. Na história, será o 1º chileno a vestir a camisa do Leão.