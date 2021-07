Fortaleza avança em negociação com atacante da Universidad de Chile e deve perder meia Isaque

O Fortaleza promove mudanças no elenco para a sequência da Série A do Brasileiro. Em busca de reforços, o clube avançou na negociação com o atacante Ángelo Henríquez, da Universidad de Chile. A informação foi divulgada na imprensa chilena.

O atleta chileno de 27 anos tem passagem por grandes clubes na carreira, como o Manchester United-ING. Na atual temporada, soma 10 partidas e dois gols pela equipe local.

Vale ressaltar que o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda conhece o jogador. Antes de assumir o Leão, o comandante dirigiu o Unión La Calera, sendo vice-campeão da 1ª divisão do Chile em 2020.

A expectativa é de oficialização nos próximos dias. Como o vínculo no exterior foi encerrado, o atleta chega sem custos ao plantel cearense. A gestão oficializou nesta quinta-feira (1º), a contratação do atacante Edinho até 2024 e já tinha encaminhado o acerto com o atacante Valentin Depietri, do Santamarina-ARG.

Saídas do elenco

O meia Isaque deve deixar o Fortaleza antes do fim da Série A. Sem espaço, o atleta de 24 anos tem negociação avançada com o América-MG. A informação é do ge.

Legenda: Isaque pertence ao Grêmio e está emprestado ao Fortaleza Foto: divulgação / Fortaleza

O jogador pertence ao Grêmio e está emprestado ao time cearense até dezembro. Assim, não há empecilhos para a saída do meia, que realizou apenas sete partidas com a camisa tricolor.

Para o setor, o elenco apresenta Matheus Vargas, Luiz Henrique e Lucas Crispim. No esquema 3-5-2, o atacante Romarinho também realiza a função.

Na última quarta-feira (30), o Fortaleza comunicou a saída do zagueiro Wanderson. O defensor estava cedido pelo Bahia e teve o vínculo encerrado de modo antecipado.