Fortaleza anuncia contratação do atacante Ángelo Henríquez

O atacante Ángelo Henríquez é o mais novo reforço do Fortaleza para a temporada 2021. A contratação foi confirmada pelo clube na noite desta quarta-feira (7), após negociações com a Universidad de Chile. O contrato com o Leão vai até 31 de dezembro de 2022.

O diretor de Futebol do Fortaleza, Alex Santiago, afirma que as características do atleta vão ajudar o técnico Juan Pablo Vojvoda.

"É um jogador polivalente, um atleta formado nas categorias de base do Universidad do Chile, onde se tem uma categoria de base muita prodigiosa. Foi contratado pelo Manchester United em 2012 pelo próprio Alex Ferguson, que viu muito potencial no Ángelo. Tem bastante a contribuir, principalmente com Vojvoda, que jogou contra ele no Chile e, portanto, sabe de suas capacidades e da possibilidade de ajudar o Fortaleza", disse.

Ángelo Henríquez tem passagems por Manchester United-ING, Wigan-ING, Real Zaragoza-ESP, Dínamo Zagreb-CRO e Atlas-MEX. O atacante também foi campeão da Copa América 2015 pela Seleção do Chile.

Ficha técnica:

Nome: Ángelo José Henríquez Iturra

Idade: 27 anos - 13/04/1994

Naturalidade: La Reina, Chile

Posição: Atacante

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte