Fortaleza anuncia saída do zagueiro Jackson

O zagueiro Jackson não fará parte do elenco do Fortaleza Esporte Clube para 2022. Nesta quinta-feira (16), o Tricolor do Pici se despediu do atleta, que chegou em 2019, e disputou 50 partidas com a camisa do Leão.

Jackson fez parte do elenco que conquistou vaga na Copa Sul-Americana, em 2019, e do grupo que conquistou, neste ano, o acesso à Libertadores. Na atual temporada, o zagueiro disputou 11 partidas, entre Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Brasileirão.

O defensor é o 2º atleta a deixar o Fortaleza após o encerramento da Série A do Campeonato Brasileiro. Na última quarta-feira (15), o Tricolor do Pici se despediu do lateral-direito Daniel Guedes. Nos próximos dias, a diretoria leonina deve anunciar mais dispensas.