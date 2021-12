Vojvoda define atletas da base do Fortaleza que irão para o profissional em 2022; veja detalhes

A diretoria do Fortaleza trabalha na montagem do elenco para a temporada de 2022 e já anunciou quatro reforços e três renovações. Mas as novidades não são exclusivas do mercado: o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda também definiu três nomes da base que serão integrados ao principal.

O Diário do Nordeste apurou que a lista registra o zagueiro Habrãao (20), o lateral direito Vitor Ricardo (21) e o meia Hércules (21). O grupo trabalhou com a comissão técnica em 2021 e participou de rotinas de treinamento, com desempenho aprovado.

Atletas da base no profissional em 2022:

Habrãoo : zagueiro destaque do Brasileiro de Aspirantes, quando somou 14 jogos e um gol.

: zagueiro destaque do Brasileiro de Aspirantes, quando somou 14 jogos e um gol. Vitor Ricardo : lateral direito que atuou como ala no Sub-23, participando de 15 jogos no Aspirantes, com cinco gols marcado. Sob o comando de Enderson Moreira, em 2021, foi titular em uma partida da Copa do Nordeste.

: lateral direito que atuou como ala no Sub-23, participando de 15 jogos no Aspirantes, com cinco gols marcado. Sob o comando de Enderson Moreira, em 2021, foi titular em uma partida da Copa do Nordeste. Hércules: meia/volante que participou da campanha do Brasileiro de Aspirantes, onde somou 14 partidas e dois gols.

A chegada dos jogadores não impede as contratações, mas faz parte do processo de integração na formação tricolor. A longo prazo, a gestão tem como uma das metas aumentar o uso de jovens, formados no clube, no profissional e receber um retorno técnico e também financeiro com as peças.

Em contrapartida, o departamento de futebol busca oferecer uma maior minutagem para atletas com uma faixa etária mais elevada e que tiveram pouco espaço no elenco principal. Deste modo, o zagueiro João Paulo (24), o meia Luiz Henrique (22) e o atacante Coutinho (22) devem ser emprestados.

Nesse processo, o time cedeu o volante Pablo (23) ao Vitória-BA até dezembro de 2022. A tendência é ter uma formação mais competitiva com Vojvoda para alternar entre as competições do calendário: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série A do Brasileiro e Taça Libertadores.