"O Fortaleza não está focado só no Gilberto, a gente ampliou o leque", garante Marcelo Paz

Mesmo após anunciar a contratação de quatro novos contratados para 2022, o Fortaleza segue ativo no mercado da bola em busca de reforços. Um dos nomes que o torcedor leonino mais tem especulado é do atacante Gilberto, que defendeu o Bahia em 2021. O centroavante tem em mãos proposta do Tricolor, mas o futuro segue em aberto.

O presidente Marcelo Paz, que anteriormente já havia falado abertamente sobre o interesse no jogador, voltou a reforçar a intenção de contar com o centroavante no elenco. Porém, garantiu que o Fortaleza trabalha também com outras alternativas para a posição.

"Eu vou falar abertamente. Ah, fala-se muito de Gilberto, Gilberto, Gilberto...é um grande nome? É um grande nome! Mas o Fortaleza não está focado só no Gilberto, entendeu? A gente ampliou o leque para olhar outras opções de mercado, até porque a gente precisa resolver nosso problema, que seria trazer mais um atacante e qualificar um pouco mais esse setor. Então, eu entendo essa fala do torcedor, mas falo muito tranquilo, que a gente tá com o leque ampliado para buscar qualificar o setor do ataque, e não focando especificamente em um nome. É isso que eu tenho a dizer para o torcedor nesse momento", destacou Paz, em entrevista exclusiva ao programa Jogada 2º Tempo, da Rádio Verdinha.

O dirigente destacou ainda o desempenho do ataque leonino em 2021 e a importância de montar um coletivo forte, não dependendo apenas de um jogador.

"A gente sabe que o torcedor fala muito do "camisa 9", aquela coisa toda, e a gente teve um ataque que foi efetivo. O Robson fez 15 gols, o David fez 12, o Wellington Paulista fez 12, o Pikachu não é atacante, mas também fez 12. E mais importante que contratação é o time. O que mais importa é um time qualificado, é um time que vença jogos e seja competitivo", ressaltou.

Ativo no mercado, o Fortaleza já anunciou as contratações do goleiro Fernando Miguel, do lateral-direito/zagueiro Anthony Landázuri e dos zagueiros Wagner Leonardo e Brayan Ceballos, além da permanência do volante Matheus Jussa em definitivo e da renovação de contrato com o meia Matheus Vargas. A compra do zagueiro Marcelo Benevenuto também está acertada.

