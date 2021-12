Gilberto tem propostas de Fortaleza e Ceará em mãos, mas futuro ainda não está decidido

Em alta, o atacante Gilberto tem sido um dos nomes mais especulados no mercado da bola. Em fim de contrato, o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro não deverá permanecer no Bahia para 2022 e avalia possibilidades para o ano que vem. Certo é que ele tem em mãos propostas de Ceará e Fortaleza, mas até esta quarta-feira (22), o futuro ainda não foi decidido.

O Diário do Nordeste apurou que os dois clubes cearenses realizaram propostas formais para contar com o atleta de 32 anos e que as condições oferecidas, inclusive no aspecto financeiro, foram positivas. Mas tricolores e alvinegros não são os únicos que querem o camisa 9.

Em alta no mercado, o jogador está valorizado e conta com outros interessados também no futebol brasileiro. Porém, a prioridade de Gilberto e seus representantes é de ouvir propostas do exterior.

Ceará e Fortaleza têm o centroavante como "plano A" para a próxima temporada, mas trabalham com outras possibilidades, já que sabem que a situação não é simples.

Fato é que Gilberto, que passa férias com a família em Piranhas, no interior de Alagoas, ainda não definiu onde irá jogar em 2022.