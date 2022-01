Juninho Capixaba cita festa da torcida como fator de escolha pelo Fortaleza: “me cativou"

O lateral-esquerdo Juninho Capixaba foi apresentado à imprensa oficialmente pelo Fortaleza na tarde desta sexta-feira (14), no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici. O novo reforço chegou comunicativo e deixou claro que priorizou a escolha pelo Tricolor para atuar nesta temporada.

Juninho Capixaba lateral-esquerdo do Fortaleza “Venho muito confiante. Me sinto preterido pelas palavras do presidente, por ser o primeiro na lista. Venho com sede de mostrar o meu talento, a minha qualidade, mas venho com sede de aprender e conquistar coisas grandes com Fortaleza. Acredito que se o Fortaleza chegou até a Libertadores nesse momento foi pelo grande trabalho que eles fizeram na temporada.”

Na última temporada, o capixaba de 24 anos defendeu o Bahia. O jogador citou a festa da torcida do Leão na partida disputada pela 38ª rodada do Brasileirão, quando ele ainda atuava pelo tricolor baiano, e disse que o jogo em questão o fez "se sentir muito bem".

"É uma torcida de massa, se não uma das maiores do Brasil. E o que me cativou foi inclusive na última partida, que a gente teve aqui com o Bahia, em 2021. O estádio lotado me fez me sentir muito bem. E me fez ter vontade de participar da equipe que é o Fortaleza. Eu espero conseguir atingir meus objetivos com o Fortaleza e seguir fazendo história aqui nesse clube." finalizou.

O Fortaleza segue em treinamento e terá o primeiro compromisso da temporada no dia 30 de janeiro, quando enfrenta o Sousa-PB, às 18h, na Arena Castelão, em partida válida pela Copa do Nordeste.

CONFIRA A FICHA TÉCNICA DO JOGADOR

Nome: Luis Antonio da Rocha Junior (Juninho Capixaba)

Naturalidade: Cachoeiro de Itapemirim (ES)

Idade: 24 anos (06/07/1997)

Posição: Lateral-esquerdo

Clubes onde passou: Bahia, Corinthians, Grêmio e Fortaleza.