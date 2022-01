Após anuncio oficial, Silvio Romero fala sobre escolha pelo Fortaleza: "decisão minha"

Na primeira entrevista oficial como jogador do Fortaleza, ainda na Argentina, Silvio Romero destacou os motivos que o fizeram aceitar a proposta para defender o Tricolor do Pici na temporada 2022. Ao canal Tyc Sports, o camisa 9 citou o desgaste com o Independiente, as questões familiares e a sua vontade de “experimentar novos ares”.

Silvio Romero Centroavante do Fortaleza "As circunstâncias surgiram, já tínhamos quatro anos com um desgaste um pouco maior do que o normal. E minha família precisava, todos sabem dos problemas que temos. Esta oportunidade surgiu e concordamos. Foi mais uma decisão minha do que por parte da diretoria, comissão técnica ou do Daniel Montenegro, que queria que eu ficasse, mas expliquei minha situação extra-campo.”

O Diário do Nordeste apurou que o Fortaleza vai desembolsar 150 mil dólares (cerca de R$ 830 mil) pela vinda de Romero. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Matias Martinez, da Rádio La Red Am 810, da Argentina.

Aos 33 anos, o atacante estava no Independiente, da Argentina. No clube desde 2017, ele fez 128 partidas e marcou 50 gols pela equipe. Romero é esperado nesta segunda-feira (17) em Fortaleza e o clube ainda definirá a data de apresentação do atleta à imprensa.