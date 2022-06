Dorival Júnior e Vojvoda são alvos do Flamengo para substituir Paulo Sousa

A diretoria do Flamengo busca um técnico após definir a saída do português Paulo Sousa. Segundo o setorista Gustavo Henrique, do canal FLA Choque, o clube trabalha com a possibilidade de três nomes: Dorival Júnior (Ceará), Vojvoda (Fortaleza) e Cuca (sem time).

A expectativa é oficializar o comandante nas próximas horas. O colunista Lauro Jardim, do O Globo, revelou ainda que o principal candidato está empregado e recebeu proposta, com nome em sigilo.

O Diário do Nordeste entrou em contato com as diretorias de Ceará e Fortaleza sobre a situação dos treinadores. Nos dois casos, negaram qualquer contato ou proposta para as saídas de Dorival e Vojvoda, respectivamente.

Saída de Paulo Sousa

Legenda: O técnico português Paulo Sousa comandou o Flamengo em 32 partidas em 2022 Foto: Gilvan de Souza / Flamengo Após a derrota para o Bragantino pela Série A de 2022, na última quarta-feira (8), a diretoria carioca não acredita na continuidade do trabalho de Paulo Sousa. Assim, a demissão deve ser oficializada logo após o acerto. Um detalhe importante é a multa rescisória milionária (R$ 7,7 milhões) prevista no contrato. O contrato era até o fim de 2022. Na tabela do Brasileirão, o clube está em 14º colocado, com 12 pontos. Antes do Bragantino, com um Maracanã lotado, a equipe perdeu para o Fortaleza, lanterna da competição, por 2 a 1, o que gerou diversos protestos da torcida contra a comissão técnica e também a diretoria.