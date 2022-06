Flamengo decide saída de Paulo Sousa e inicia busca por novo técnico

A diretoria do Flamengo decidiu pela saída do técnico português Paulo Sousa. Após a derrota para o Bragantino pela Série A de 2022, na última quarta-feira (8), a diretoria carioca não acredita na continuidade do trabalho e busca um substituto para o cargo. A informação é do ge.

Assim, a demissão deve ser oficializada logo após o acerto com o substituto. Um detalhe importante é a multa rescisória milionária (R$ 7,7 milhões) prevista no contrato. O contrato era até o fim de 2022.

Na tabela do Brasileirão, o clube está em 14º colocado, com 12 pontos. Antes do Bragantino, com um Maracanã lotado, a equipe perdeu para o Fortaleza, lanterna da competição, por 2 a 1, o que gerou diversos protestos da torcida contra a comissão técnica e também a diretoria.

Breve passagem

Paulo Sousa chegou ao Flamengo em janeiro de 2022 e disputou 32 partidas. Ao todo, foram 19 vitórias, sete empates e seis derrotas. No período, não somo títulos, mas classificou a equipe para oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil.

Para acertar com o time carioca, o português abandonou o cargo na seleção da Polônia, que avançou para a disputa da Copa do Mundo. A decisão gerou um atrito com a confederação polonesa na época, sendo critica até pelo atacante Robert Lewandowski, do Bayern de Munique.