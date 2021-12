Flamengo anuncia português Paulo Sousa como novo técnico

O Flamengo anunciou nesta quarta-feira (29) o português Paulo Sousa como novo treinador para a temporada 2022. O técnico chega para substituir Renato Gaúcho, desligado do comando do Rubro-Negro carioca há exatamente um mês.

Paulo Sousa assinou contrato de duas temporadas com o Flamengo, após se desligar da Seleção da Polônia.

O português deve chegar à capital carioca no início de janeiro. A reapresentação do Rubro-Negro está marcada para o dia 10.

No comando do Flamengo na temporada 2022, Paulo Sousa disputará a Supercopa do Brasil, o Campeonato Carioca, a Copa Libertadores, a Copa do Brasil e a Série A do Campeonato Brasileiro.

Carreira de Paulo Sousa

Natural de Viseu, em Portugal, Paulo Sousa iniciou a carreira como treinador na seleção sub-16 do país, entre 2005 e 2008. Após assumir o Queens Park Rangers, da Inglaterra, em 2008, o técnico também passou por Swansea, em 2009, e Leicester, em 2010.

Após três temporadas em solo inglês, Paulo Sousa se transferiu para o Fehérvár FC, da Hungria, onde permaneceu até 2013, quando assumiu a equipe israelense Maccabi Tel Aviv. No ano seguinte, transferiu-se para o Basel, da Suíça. Nos últimos anos, dirigiu a Fiorentina (2015-2017), Tianjin Tianhai (2017-2018) e Bordeaux (2019-2020), até chegar à Seleção da Polônia.