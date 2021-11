Flamengo anuncia demissão de Renato Gaúcho na véspera de jogo contra o Ceará

O Flamengo anunciou, nesta segunda-feira (29), a demissão de Renato Gaúcho do comando técnico da equipe principal, na véspera do jogo contra o Ceará, nesta terça-feira (30). A decisão foi tomada após conversa entre diretoria e agora ex-treinador rubro-negro, após o vice-campeonato da Taça Libertadores da América.

Renato Gaúcho no Flamengo

No cargo desde julho deste ano, quando chegou para substituir Rogério Ceni, Renato Gaúcho disputou 37 partidas, somando 24 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Entretanto, o desempenho recente na Série A do Campeonato Brasileiro, atrelado a eliminação na Copa do Brasil e o vice-campeonato na Libertadores, culminaram na demissão de Portaluppi.

Mauricio Souza

O clube carioca será dirigido por Mauricio Souza, ex-técnico do Sub-20 que ocupava cargo de auxiliar técnico na comissão de Renato Gaúcho, até o final do campeonato. Pela frente, o Flamengo enfrentará o Ceará (C), o Sport (F), o Santos (C) e o Atlético-GO (F).

Série A

Na vice-liderança da Série A do Campeonato Brasileiro, com 67 pontos, o Flamengo ainda está na briga pelo título da competição nacional. Porém, caso não vença o Ceará nesta terça-feira, o Atlético-MG será campeão após 50 anos.