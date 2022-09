Presidente do Fortaleza fala em renovações e explica situação de David da Hora, Felipe e Coutinho

O presidente Marcelo Paz, do Fortaleza, concedeu uma coletiva nesta quinta-feira (22) e comentou sobre a situação contratual do elenco. Ao ser questionado, ressaltou que monitora os vínculos e tem o interesse na permanência de uma parte do grupo, como o lateral-esquerdo Juninho Capixaba e o goleiro Fernando Miguel.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza "A gente tem interesse na permanência de alguns atletas que encerram o contrato. Juninho Capixaba é titular, Fernando Miguel, então são importantes e temos interesse na permanência. Juninho tem empréstimo, o contrato encerra e a gente tem conversado. A lateral-esquerda é uma posição que talvez precise de outro jogador (para 2023), o Britez também faz as quatro da defesa, mas talvez tenha que trazer mais jogador para brigar quem sabe até com Juninho Capixaba (se ficar)”.

A dupla tem vínculo encerrado em dezembro, assim como o volante Caio Alexandre, que pertence ao Vancouver Whitecaps-CAN, e os meias Lucas Lima, do Palmeiras, e Otero. Os zagueiros Quintero e João Paulo, cedidos para Vasco e Náutico, respectivamente, também encerram contratos em 2022.

Outros jogadores

Na coletiva, Marcelo Paz também foi questionado por casos específicos do plantel do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, com peças que estão emprestadas ou receberam pouco espaço. A lista incluiu: o volante Felipe e os atacantes David Da Hora, Coutinho (Sport) e Edinho (Juventude).

David da Hora (contrato até 2025)

Legenda: O atacante David Da Hora, de 22 anos, chegou ao elenco do Fortaleza em 2022 Foto: divulgação / Fortaleza

"(Não joga) por opção técnica total. Está no BID, está inscrito, não tem qualquer situação jurídica. Foi relacionado para vários jogos, chegaram outros jogadores, mas é um atleta do clube, não está aqui por acaso. Tem talento, se destacou no Vitória-BA, foi negociado com um time russo, despertou interesse do mercado, mas saiu por conta dessa situação (Guerra entre Rússia e Ucrânia)".

Gustavo Coutinho (contrato até 2024)

Legenda: Coutinho garantiu a vitória do Sport contra o Bahia pela Série B Foto: divulgação / Sport

“Apostar no Coutinho fez a gente sempre renovar. Veio da base, ano passado foi bem no Sub-23 e foi ao Operário-PR, mas não jogou. Agora foi ao Botafogo-PB e estava bem, quase metade da Série B queria, então a gente, junto do empresário, olhou o melhor caminho, e o Sport disse que ele iria jogar, então está jogando e fazendo gol. Temos um olhar carinhoso para o Coutinho, um camisa 9, jovem, pode ser aproveitado, tem o perfil”.

Edinho (contrato até 2024)

Legenda: O atacante Edinho foi emprestado ao Juventude e tem contrato com o Fortaleza Foto: Fernando Alves / Juventude

"O Edinho, quando a gente empresta, espera que vá bem. Ele teve dificuldade no Juventude, teve uma lesão, não foi bem aproveitado, e a gente espera que possa voltar a jogar, pode ser aproveitado ano que vem ou ter uma negociação, ser reemprestado, é cria da casa. Esperava que jogasse mais lá, não é acontecendo, mas terminar o empréstimo, ele volta”.

Felipe (contrato até 2023)

Legenda: O volante Felipe está no Fortaleza desde a temporada de 2015 Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

"O Felipe é um grande atleta, tem mais de 250 jogos, uma história que precisa ser respeitada. Hoje não está nos planos da comissão técnica. Iria sair por empréstimo, mas não deu certo a negociação e, naquele momento, perdeu espaço. A gente trouxe Lucas Sasha, Fabrício Baiano, Caio Alexandre, e ele perdeu espaço. Quem sabe em breve vai estar integrado e jogando de novo”.

