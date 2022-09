Ceará e Fortaleza possuem base dos elencos para temporada 2023; veja atletas com contrato

Os elencos de Ceará e Fortaleza possuem uma base de atletas para a temporada de 2023. Com a reta final do ano vigente, os clubes seguem na Série A sonhando com uma vaga internacional e possuem, somados, quase 60 jogadores com vínculos mais longos - o que inclui os emprestados.

A formação dos grupos teve início junto das diretorias, mas deve ser intensificado com as definições do Brasileirão, como a permanência na elite nacional ou classificação para um torneio da Conmebol. Uma parte menor dos jogadores possui contrato próximo do fim e será reavaliado internamente.

Deste modo, o Diário do Nordeste lista uma projeção dos elencos para o próximo ano. Vale ressaltar o acréscimo de nomes que possuem vínculo e foram cedidos para outras equipes. Além disso, os contratos podem ser encerrados antes do período previsto por meio de cláusulas de rescisão.

Os movimentos são importantes. Mais consolidados no cenário nacioal, Vovô e Leão conseguem manter os ativos, fomentar ganho financeiro com as vendas, além das manutenções de estrutura das equipes. O atual processo foi consolidado nos últimos anos e chega com a mudança de estágio do futebol cearense.

Contratos do Ceará

O Ceará possui 26 jogadores com contratos de maior extensão, que abrangem o ano de 2023. Os nomes que estavam emprestados e devem se reapresentar em janeiro são: o lateral-direito Igor (CSA) e Leandro Carvalho (atualmente sem clube). A dupla ainda tem vínculo com o Vovô.

Da base da equipe atual, a única exceção no momento é João Ricardo, com contrato encerrado em 2022. Apesar disso, há uma cláusula de renovação automática para 2023 - mecanismo deve ser acionado ao término da atual temporada. Os demais pilares da equipe titular estão garantidos.

Legenda: João Ricardo é um dos principais destaques do elenco do Ceará Foto: Thiago Gadelha / SVM

Da lista completa, o maior contrato é de Guilherme Castilho. Maior contratação da história do futebol cearense, o volante assinou vínculo com o Alvinegro de Porangabuçu até 2027.

Elenco do Ceará com contrato para 2023

Goleiros(*) : Richard (2024) e André Luiz (2023).

: Richard (2024) e André Luiz (2023). Zagueiros : Luiz Otávio (2023), Messias (2023), Gabriel Lacerda (2024) e Marcos Victor (jun/2025).

: Luiz Otávio (2023), Messias (2023), Gabriel Lacerda (2024) e Marcos Victor (jun/2025). Lateral-direito : Nino Paraíba (2023), Michel Macedo (2023), Buiú (2023) e Igor (2023).

: Nino Paraíba (2023), Michel Macedo (2023), Buiú (2023) e (2023). Lateral-esquerdo : Bruno Pacheco (2023) e Kelvyn (2023).

: Bruno Pacheco (2023) e Kelvyn (2023). Volantes : Richard (2024), Richardson (2024), Fernando Sobral (2024) e Geovane (2024).

: Richard (2024), Richardson (2024), Fernando Sobral (2024) e Geovane (2024). Meias : Vina (2024), Lima (2023), Léo Rafael (2024) e Guilherme Castilho (2027).

: Vina (2024), Lima (2023), Léo Rafael (2024) e Guilherme Castilho (2027). Atacantes: Cléber (2024), Mendoza (2023), Zé Roberto (2024), Erick (2023), Leandro Carvalho (2023) e Jhon Vásquez (2023).

(*): João Ricardo tem cláusula de renovação automática para 2023. O mecanismo deve ser acionado após o fim de 2022.

Contratos do Fortaleza

O Fortaleza tem 34 atletas com vínculos garantidos para 2023. As peças que estão emprestadas e ainda possuem vínculo longo são: o goleiro Felipe Alves (São Paulo), o lateral-esquerdo Bruno Melo (Corinthians), o volante Matheus Jussa (Qatar SC, do Catar), o meia Luiz Henrique (Vasco) e os atacantes Renato Kayzer (Daejeon, da Coreia do Sul), Coutinho (Sport) e Igor Torres (Bahia).

Do grupo, Felipe Alves seguirá cedido ao tricolor paulista no próximo ano via empréstimo, ou seja, não retorna ao Leão. Do elenco atual, o time cearense ativou a cláusula de aquisição do volante Zé Welison, do Atlético-MG, mas ainda não anunciou um acerto. Já Thiago Galhardo pertence ao Internacional, mas tem pré-contrato com a equipe firmado até 2024.

Legenda: Zé Welison é um dos principais volantes do elenco do Fortaleza Foto: divulgação / Fortaleza

Para 2023, a formação principal não contaria ainda com o goleiro Fernando Miguel (contrato encerra em 2022) e o lateral-esquerdo Juninho Capixaba (emprestado pelo Grêmio até o fim do ano). Os vínculos maiores são do volante Hércules e do zagueiro Benevenuto, ambos até 2026.

Elenco do Fortaleza com contrato para 2023

Goleiros(*): Kennedy (2023) e Luan Polli (2023).

Zagueiros: Benevenuto (2026), Titi (2023), Brayan Ceballos (2023), Habraão (2024) e Brítez (2024).

Lateral-esquerdo: Bruno Melo (2023)

(2023) Lateral-direito: Tinga (2023), Landázuri (2023) e Vitor Ricardo (2023).

Volantes: Felipe (2023), Fabrício Baiano (jul/2024), Ronald (2024), Lucas Sasha (2024), Matheus Jussa (2024), Hércules (2026) e Zé Welison (**).

(2024), Hércules (2026) e Zé Welison (**). Meias: Lucas Crispim (2023), Matheus Vargas (2023), Sammuel (2023) e Luiz Henrique (2023).

(2023). Atacantes: Silvio Romero (2023), Robson (2023), Pedro Rocha (2023), Depietri (jul/2024), Igor Torres (2024), Gustavo Coutinho (2024), Moisés (2024), Romarinho (2024), Thiago Galhardo (2024), David Da Hora (2025) e Renato Kayzer (2025).

(*): Felipe Alves tem contrato até 2023 e está emprestado ao São Paulo até o fim do próximo ano.

(**): Zé Welison está em processo de aquisição e o novo contrato ainda não foi anunciado.