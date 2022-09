Destaque do Ceará, goleiro João Ricardo tem cláusula contratual de renovação para 2023

Um dos destaques do elenco do Ceará, o goleiro João Ricardo tem contrato no clube até 2022, mas uma cláusula no contrato permite a renovação automática para 2023 com as metas atingidas. Com a sequência de jogos, o atleta de 33 anos irá superar o índice e pode ativar o mecanismo após dezembro, apurou o Diário do Nordeste.

João Ricardo é um dos destaques do elenco e exerce liderança no grupo. Em 2022, participou de 44 partidas, entre a Copa Sul-Americana, o Brasileirão, a Copa do Brasil, o Estadual e a Copa do Nordeste.

A chegada ao Vovô foi no início de 2021, quando somou 18 partidas e superou a concorrência de Richard na posição. Na carreira, tem passagem por times como o América-MG e a Chapecoense.

Para o próximo ano, o clube tem dois goleiros confirmados até o momento: Richard (2024) e André Luiz (2023). Do elenco atual, apenas Vinícius Machado encerra vínculo durante dezembro.

Leia mais Jogada Ceará e Fortaleza possuem atletas com contrato que se encerra no fim de 2022; veja lista

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil