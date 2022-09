Ceará e Fortaleza possuem atletas com contrato que se encerra no fim de 2022; veja lista

Os elencos de Ceará e Fortaleza trabalham para manter uma base do elenco para a temporada de 2023. Restando dois meses para o fim da Série A de 2022, com as equipes brigando pela permanência na elite nacional, um grupo de jogadores está próximo do encerramento do contrato.

Deste modo, as negociações para expansão contratual devem se intensificar com os jogadores. O Diário do Nordeste lista os atletas nesta condição - o momento é de definição sobre a mautenção ou não de um ativo para os elencos.

O Ceará possui 12 atletas nesta condição. Os volantes Willian Oliveira e William Oliveira, por exemplo, estão cedidos para Cruzeiro e Sport, respectivamente, e ficam livres a partir de dezembro. Em paralelo, nomes como Jael, Dentinho e Iury Castilho estão no grupo atual, com pouco espaço.

Uma novidade é a permanência do goleiro João Ricardo. O arqueiro tem contrato até 2022, mas a reportagem apurou que o jogador atingiu as metas contratuais e garantiu a permanência no clube para o ano seguinte.

Atletas do Ceará com contrato encerrado em 2022 (12)

GOL - Vinícius Machado

ZAG - Lucas Ribeiro (emprestado pelo Hoffenheim-ALE)

LAE - Victor Luís (emprestado pelo Palmeiras)

VOL - Rodrigo Lindoso (emprestado pelo Internacional)

VOL - William Oliveira (cedido ao Sport)

VOL - Willian Oliveira (cedido ao Cruzeiro)

MEI - Diego Rigonato (tem cláusula de renovação)

ATA - Dentinho

ATA - Iury Castilho (emprestado pelo Portimonense-POR)

ATA - Jael

ATA - Jô (tem cláusula de renovação)

ATA - Matheus Peixoto (emprestado pelo Metalist-UCR)

No caso do Fortaleza, o número é de oito atletas com contrato encerrando em 2022. O planejamento de 2023 foi iniciado, com permanências de Zé Welison e Silvio Romero, mas a diretoria ainda não negocia com outros nomes.

A lista possui atletas importantes no contexto atual, como o goleiro Fernando Miguel. Há também atletas que foram emprestados pelo clube durante o ano, como zagueiros Quintero (Vasco) e João Paulo (Náutico), que ficarão livres no mercado em dezembro.

Atletas do Fortaleza com contrato encerrado em 2022 (8)

GOL - Marcelo Boeck

GOL - Fernando Miguel

ZAG - Quintero (cedido ao Vasco)

ZAG - João Paulo (cedido ao Náutico)

LAE - Juninho Capixaba (emprestado pelo Grêmio)

VOL - Caio Alexandre (emprestado pelo Vancouver Whitecaps, do Canadá)

MEI - Lucas Lima (emprestado pelo Palmeiras)

MEI - Otero

