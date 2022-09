Contra Botafogo, Fortaleza pode igualar sequência de vitórias de Palmeiras e Flamengo no Brasileirão

O Fortaleza está próximo de igualar a maior sequência de vitórias de Palmeiras e Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2022. Enquanto líder e vice do torneio emendaram seis jogos somando três pontos, o tricolor do Pici chegou a cinco e vai em busca do próximo resultado positivo no duelo contra o Botafogo.

Palmeiras e Flamengo emendaram vitórias da 17ª até a 22ª rodada. Já o Fortaleza passou a vencer a partir da 20ª, no returno, período de reação da equipe no torneio.

Nesse recorte entre os triunfos, os times paulista e carioca sofreram dois gols enquanto a defesa tricolor não foi vazada. Já o ataque mais positivo foi do Rubro-Negro, com 19 gols, seguido pelo do clube alviverde, com 10. O Leão balançou as redes adversárias sete vezes.

Das cinco conquistas do Fortaleza, duas foram como mandante e três como visitante. O grupo passou por Internacional e Ceará. Caso supere o Botafogo, a equipe comandada por Vojvoda iguala também o número de êxitos em sequência do Palmeiras como mandante. No Allianz, o Verdão venceu Cuiabá, Internacional e Goiás entre a 17ª e a 21ª rodada do torneio.

O Fortaleza volta a campo no próximo domingo (4). A equipe tricolor enfrenta o Botafogo, a partir das 16h (de Brasília), na Arena Castelão. O jogo é válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja calendário de jogos do tricolor.

SEQUÊNCIA DE VITÓRIAS

FORTALEZA

20ª - Cuiabá 0 x 1 Fortaleza

21ª - Fortaleza 3 x 0 Internacional

22ª - Ceará 0 x 1 Fortaleza

23ª - Fortaleza 1 x 0 Corinthians

24ª - São Paulo 0 x 1 Fortaleza

PALMEIRAS

17ª - Palmeiras 1 x 0 Cuiabá

18ª - América-MG 0 x 1 Palmeiras

19ª - Palmeiras 2 x 1 Internacional

20ª - Ceará 1 x 2 Palmeiras

21ª - Palmeiras 3 x 0 Goiás

22ª - Corinthians 0 x 1 Palmeiras

FLAMENGO

17ª - Flamengo 2 x 0 Coritiba

18ª - Flamengo 4 x 0 Juventude

19ª - Ava 1 x 2 Flamengo

20ª - Flamengo 4 x 1 ACG

21ª - São Paulo 0 x 2 Flamengo

22ª - Flamengo 5 x 0 Athletico-PR

