Fortaleza faz mesma pontuação de Flamengo e Palmeiras no início do 2° turno

A vitória do Fortaleza diante do Ceará, no Clássico-Rei, selou a alavancada da equipe no Brasileirão. O time comandado por Vojvoda saltou na tabela, deixou a zona de rebaixamento pela primeira vez em 22 rodadas e, neste returno, somou o mesmo número de pontos que Palmeiras, Flamengo, líder e vice do torneio, e América-MG, 8º colocado, As quatro equipes estão com 100% de aproveitamento neste período.

O Tricolor do Pici venceu o Cuiabá na 21ª rodada por 1 a 0. Depois, cresceu em cima do Internacional, então 6º colocado, e aplicou um 3 a 0. Na Arena Castelão, derrotou o maior rival, o Ceará, por 1 a 0, e conseguiu finalmente deixar a zona de rebaixamento.

Com 9 pontos somados nos últimos três jogos, o Fortaleza tem três vitórias e 100% de aproveitamento neste returno. A boa sequência fez o time sair da 20ª posição para a 15ª, além de se igualar em pontuação ao líder do Brasileiro, Palmeiras, ao vice Flamengo, e ao América-MG.

Neste período, o Palmeiras venceu o Ceará (2 a 1), o Goiás (3 a 0) e o Corinthians (1 a 0). Já o Flamengo derrotou o Atlético-GO (4 a 1), o São Paulo (2 a 0) e o Athletico-PR (5 a 0). Já o Coelho venceu o Avaí (3 a 1), o Juventude (1 a 0) e o Santos (1 a 0).

O Verdão e o Rubro-Negro são superiores em gols marcados. O time carioca marcou 11 tentos enquanto o paulista fez 6. O Fortaleza somou 5, mesma quantidade da equipe mineira. Robson (2), Hércules, Lucas Crispim e Moisés balançaram as redes para o Leão nesta fase do torneio.

Apesar de líder e vice terem maior poder de ataque, o Fortaleza é melhor na defesa. O América-MG levou um mas, no tricolor do Pici, o setor foi responsável pelo time não sofrer nenhum gol neste returno.

Embalado, o Fortaleza volta o foco para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (17), encara o Fluminense no segundo jogo das quartas de final. No próximo domingo (21), o time recebe o Corinthians na Arena Castelão, às 18h (de Brasília), em jogo da 23ª rodada do Brasileiro.

