Fortaleza quebra tabu contra Ceará no Clássico-Rei da Série A; confira histórico

O Fortaleza derrubou um tabu histórico contra o Ceará na Série A. A vitória por 1 a 0, neste domingo (14), interrompeu uma sequência de cinco derrotas consecutivas no Clássico-Rei do torneio, em marca que se estabeleceu entre as temporadas 2020 e 2022. No fim, deixou o Z-4 e consolidou a reação.

Em campo, o time dominou as principais ações e mostrou intensidade na marcação. Aos 16 do 1º tempo, Moisés garantiu o placar. Assim, subiu para 15ª, com 24 pontos, enquanto o Vovô segue em 14º, com 25.

No embate, a última vitória do time tricolor era de 2019: 1x0 com gol de Wellington Paulista. No retrospecto geral, o Vovô tem superioridade na elite. Ao todo, são 3 triunfos do Fortaleza, 10 do Ceará e 4 empates.

O Clássico-Rei também foi o último da atual temporada, que registrou cinco confrontos. O placar na Arena deixou o duelo em equilíbrio em 2022, com 2 vitórias tricolores, 2 alvinegras e 1 empate. Pelo Brasileirão, o Ceará venceu por 1 a 0 com gol de Cléber, ainda comandado por Dorival Júnior no 1º turno.

RETROSPECTO DO CLÁSSICO-REI NA SÉRIE A:

Legenda: Ceará e Fortaleza estão juntos na Série A desde a temporada de 2019 Foto: Kid Júnior / SVM

VITÓRIAS DO CEARÁ

2022 - Ceará 1x0 Fortaleza

2021 - Ceará 4x0 Fortaleza

2021 - Ceará 3x1 Fortaleza

2020 - Ceará 2x0 Fortaleza

2020 - Ceará 1x0 Fortaleza

2019 - Ceará 2x1 Fortaleza

1993 - Ceará 3x1 Fortaleza

1993 - Ceará 1x0 Fortaleza

1977 - Ceará 1x0 Fortaleza

1977 - Ceará 2x1 Fortaleza

VITÓRIAS DO FORTALEZA

2022 - Fortaleza 1x0 Ceará

2019 - Fortaleza 1x0 Ceará

1976 - Fortaleza 1x0 Ceará

EMPATES

1973 - Ceará 0x0 Fortaleza

1974 - Ceará 1x1 Fortaleza

1975 - Ceará 0x0 Fortaleza

1978 - Ceará 1x1 Fortaleza

Festa no Clássico-Rei

O ambiente na Arena Castelão foi de festa das torcidas nas arquibancadas antes e durante o jogo. O ambiente de decisão tomou conta do estádio. Em maioria, os torcedores do Ceará montaram um mosaico 3D mostrando e exibiram dois bandeirões grandes, com alusões à torcida organizada.

Do lado tricolor, apesar do menor número, os apoiadores cantaram alto. A torcida preparou diversas bandeiras, de diferentes tamanhos, nas cores azul, vermelho e branco. Durante a partida, balançaram em festa.

Os personagens das equipes também foram muito lembrados. A cada erro do meia alvinegro, os gritos eram de "pipoca" por parte da torcida do Fortaleza. No outro lado, o atacante leonino Thiago Galhardo foi muito xingado pelos torcedores do Vovô presentes no estádio, em diferentes momentos.