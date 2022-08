Vojvoda foi o treinador que mais trouxe estrangeiros para o Fortaleza; veja lista

Nunca antes o Pici recebeu tantos hermanos em suas instalações. No período que o argentino Juan Pablo Vojvoda está à frente do Fortaleza, desde maio do ano passado, 12 estrangeiros passaram pelo Tricolor. Dentro desse número estão atletas (7) e membros da comissão técnica (5). Atualmente, 11 seguem no clube.

O único nome estrangeiro que chegou ao Leão na 'Era Vojvoda' e não faz mais parte da delegação do clube é o chileno Ángelo Henríquez, hoje atua pelo Miedź Legnica, da Polônia.

No elenco atual seis peças gringas reforçam o time tricolor, todos chegaram durante o comando de Vojvoda. O destaque vai para o argentino Emanuel Brítez, nome pedido pessoalmente pelo treinador. O defensor recém-chegado fez sete jogos com a camisa do Fortaleza e já tem um gol, uma assistência e números expressivos no setor defensivo. A lista completa é essa:

Romero (ARG)

Ceballos (COL)

Landázuri (EQU)

Depietre (ARG)

Brítez (ARG)

Otero (VEN)

Segundo o Presidente Marcelo Paz, essa marca está diretamente ligada a influência de Vojvoda nas decisões de planejamento de futebol junto a diretoria do clube.

“Tem muita relação (...) ele conhece e tem acesso ao mercado internacional e sul-americano. Por ser argentino, conhece o mercado de lá. Trabalhou no Chile, conhece o mercado chileno (...) e quando a gente quer contratar algum estrangeiro, ele tem acesso a outros treinadores espalhados no continente que já trabalharam com o jogador e podem passar informações. Antes a gente não tinha tanto isso, então a presença dele e toda a comissão técnica facilita bastante e traz mais opções”, pontuou.

Além disso, o idioma também é outro facilitador. O espanhol, falado em grande parte da América Latina, é um dos pontos de interesse também citados por Paz.

O presidente garante a autonomia dos treinadores em todas as tomadas de decisão do clube em questão de elenco.

Ainda de acordo com ele, Vojvoda tem liberdade e já indicou outros nomes, além de Brítez, para o Departamento de Futebol, embora apenas o argentino tenha firmado o contrato. "Todas as contratações, de certa maneira, passam por ele. A do Brítez veio exclusivamente dele e a gente de imediato acatou. Outros nomes também já foram sugeridos (por Vojvoda) mas, por diversos motivos, não chegaram a fechar com o clube", ressalta.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil