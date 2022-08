As primeiras ideias do técnico Lucho González no Ceará: sistema de jogo, Bielsa e nível do elenco

Novo técnico do Ceará, o argentino Lucho González foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira (29), no CT de Porangabuçu. Na coletiva, destacou pontos iniciais do trabalho, como sistema de jogo e as inspirações para a função, a exemplo do compatriota Marcelo Bielsa.

O contrato é até dezembro de 2022 - com possibilidade de renovação em caso de vaga para um torneio internacional. Com o Brasileirão como a única competição em andamento, tem 14 jogos pela frente em três meses para conseguir evoluir na tabela: hoje, o Vovô é o 15º, com 27 pontos.

A ambição da atual comissão técnica é chegar na Libertadores. Veja as principais ideias de Lucho.

Sistema de jogo

Lucho pretende realizar poucas mudanças na parte tática do Ceará. Como a Série A está no fim, o objetivo é reorganizar a equipe e retomar uma característica importante do grupo: a agressividade. Assim, a intensidade na briga pela bola deve crescer, assim como o retorno da solidez defensiva.

Lucho González Técnico do Ceará "Eu gostaria de ver um time curto, com poucos espaços entre linhas, um time que seja agressivo, que goste de ter a bola, mas que tenha o timing de saber quando atacar ou quando tiver uma posição com movimentação. E um time que mostre um espírito competitivo”.

Na primeira semana, os “treinamentos serão curtos, mas com muita intensidade”. Na primeira análise dos jogos, o foco tem ajustes iniciais nas linhas, o que deve manter os padrões 4-2-3-1 e 4-2-1-3. Independente da pressão externa, Lucho disse que a ideia de um jogo “deve seguir até o fim”.

Próximos jogos do Ceará na Série A

04.09 - Flamengo x Ceará | Maracanã, às 11h.

10.09 - Ceará x Santos | Arena Castelão, às 16h30.

18.09 - Ceará x São Paulo | Arena Castelão, às 16h.

Inspiração em Bielsa

No rol dos mais vencedores da história do futebol argentino como jogador, Lucho chega com uma grande bagagem de dentro de campo e tem uma aprendizado que carrega de diversos trabalhos internacionais. A principal referência se transformou em tatuagem: o argentino ‘El Loco’ Bielsa.

Lucho González Técnico do Ceará "Tenho um treinador que foi fora de série, sempre manifestei quando era jogador, que era Marcelo Bielsa. Logicamente, é uma pessoa que me ensinou muito, me deu chance na seleção da Argentina e fez com que a gente nunca perdesse os valores humanos, o respeito é algo que faz parte de você, do clube, mas tem muitos outros. Me identifico muito com Simeone, um trabalho extraordinário, Marcello Gallardo, no River, e o Paulo Autuori, não só como treinador, mas como ser humano. Tento carregar tudo isso e a minha ideia é transmitir essa ideia e esse pensamento".

Os nomes citados possuem diferentes estilos, com Bielsa reconhecido por times muito ofensivos, com marcação alta, pressão pós-perda da bola e protagonismo - o controle da posse. Hoje, o comandante está livre no mercado ao deixar o Leeds, da Inglaterra. Lucho também tem o cuidado da parte mental dos jogadores como prioridade, em situação que aprendeu com Autuori no Athletico-PR.

Inspirações de Lucho González como treinador

Marcelo Bielsa (67 anos): livre no mercado ao deixar o Leeds, da Inglaterra.

Marcelo Gallardo (46 anos): treinador do River Plate, da Argentina.

Diego Simeone (52 anos): treinador do Atlético de Madrid, da Espanha.

Paulo Autuori (66 anos): diretor técnico do Internacional.

Legenda: Marcelo Bielsa é considerado um dos maiores técnicos da história da Argentina Foto: divulgação / Leeds

Nível do elenco

Na avaliação do novo treinador, o elenco do Ceará é qualificado e tem credenciais para brigar pela parte alta da tabela de classificação, com foco até na Libertadores. Na coletiva, ressaltou que o nível do plantel é alto, com muito material para executar o trabalho. Hoje, o grupo tem 34 jogadores.

Lucho González Técnico do Ceará "É um conhecimento de jogadores com qualidade, alguns que conheci quando jogador. É um grupo experiente, com jogadores que conhecem o clube e isso é muito importante. Tem cinco atacantes de renome, que são capazes de atuar em qualquer momento que precisar. É um bom plantel que tem muito material de trabalho e vamos espremer nesses dois meses para conseguir os objetivos”.

Um nome citado individualmente foi o meia Vina. Questionado, explicou que o atleta receberá “liberdade”, com posicionamento que o permita tocar na bola, o que indica ficar no setor de criação.

Elenco do Ceará (34)

Goleiros (4): João Ricardo, Richard, André Luiz e Vinícius Machado.

Zagueiros (5): Luiz Otávio, Messias, Gabriel Lacerda, Marcos Victor e Lucas Ribeiro.

Lateral-direito (3): Nino Paraíba, Michel Macedo e Buiú.

Lateral-esquerdo (3): Bruno Pacheco, Victor Luis e Kelvyn.

Volantes (5): Richard, Richardson, Fernando Sobral, Lindoso e Geovane.

Meias (5): Vina, Lima, Léo Rafael, Guilherme Castilho e Diego Rigonato.

Atacantes (10): Cléber, Mendoza, Zé Roberto, Matheus Peixoto, Iury Castilho, Erick, Dentinho, Jael, Jô e Jhon Vásquez.

