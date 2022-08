Lucho González avalia Vina e explica como será utilização em campo: "vamos deixar ele bem a vontade"

Apresentado oficialmente nesta segunda-feira (29) como técnico do Ceará, o técnico Lucho González avaliou o meio-campista Vina e explicou como pretende utilizá-lo em campo. O argentino, de 41 anos, ainda pontuou a importância do atleta para o clube e para o grupo de atletas.

Sob o comando de três treinadores no ano, Vina atuou em funções diferentes, como falso 9 e meia-armador.

“É um jogador que representa muito para o clube, para a torcida e para o grupo. Dá para saber e sentir, mesmo sem ter convivido muito com ele, é um cara que transmite bastante, que sente, que vibra no jogo. Ele precisa estar em contato com a bola o tempo inteiro, dele se espera coisas diferentes. Vamos deixar ele bem a vontade, obviamente cumprindo suas tarefas defensivas, que hoje, no futebol, é muito importante. Ele é um jogador que conhece muito bem o clube e vai nos ajudar neste desafio que temos, que seja de vitória, o mais importante.”

Na temporada, o camisa 29 soma 44 partidas, com 11 gols marcados e 5 assistências concedidas, mas tem sido alvo de cobrança dos torcedores alvinegros, principalmente após a eliminação na Sul-Americana para o São Paulo, com o meio-campista perdendo pênalti.

