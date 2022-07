Thiago Galhardo pode se aposentar no Fortaleza e tem conversa com Vojvoda sobre posição em campo

O Fortaleza Esporte Clube pode ser o último clube do atacante Thiago Galhardo na carreira. A apresentação oficial foi nesta quinta-feira (14), no Pici, e o atleta revelou os planos para o futuro. O aniversário de 33 anos será em 20 de julho e o plano é atuar até dezembro de 2025.

"Podem ser os meus dois últimos anos e meio de futebol. Quem sabe a aposentadoria, não é descartado isso, mas pela família que foi criada, acho que pode ser o meu último clube", afirmou. "O meu pensamento, falei para eles, que é (parar) em 31 de dezembro de 2025. Disse que poderia antecipar. Não sei o que vai passar aqui, então almejo coisas grandes e acho que seria o ápice da minha carreira (no Fortaleza), para depois ficar com meus filhos”, concluiu.

O contrato no Fortaleza é de empréstimo até dezembro junto ao Internacional, com um pré-contrato firmado por mais dois anos. A aposentadoria está definida e pode ser no 18º clube da carreira. No fim, seria mais um episódio curioso dentro do futebol cearense, principalmente pela passagem de sucesso no arquirrival Ceará.

Últimos clubes de Thiago Galhardo

2022 - Celta [ESP] | 34 jogos, com 2G e 2A.

2021 - Internacional | 28 jogos, com 11G e 1A.

2020 - Internacional | 54 jogos, com 23G e 10A.

2019 - Ceará | 34 jogos, com 12G e 1A.

Conversa com Vojvoda

O acerto de Galhardo com o Fortaleza ocorreu após uma reunião na casa do presidente Marcelo Paz, em junho. Na reunião, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda conversou com o atacante e foi sincero sobre a chance de atuação do jogador, que seria titular a depender da estratégia do jogo.

A chegada do reforço pode ser útil para o maior repertório tático do Fortaleza. Galhardo pode atuar como falso 9, segundo atacante ou meia-ofensivo. Tudo faz parte do rol de possibilidades para o esquema 3-5-2, que pode sofrer mudança após a saída de Pikachu, com formações 4-4-2 ou 4-3-3.

"Tivemos uma conversa e falei que atuo em várias posições. Se é um 9, atua mais próximo do gol, provavelmente vai criar mais chances e fazer mais gols. Se vem como 10, armando, vai ter mais toque na bola e drible. Ser um 2º homem, vai criar mais do que fazer a situação de gol. Jogar de ponta, de beirada? Me coloquei à disposição para ajudar [...] Nos últimos anos, atuei de 9, me sinto mais confortável, que é mais um falso 9, com mobilidade e liberdade”, disse.

O momento na carreira é positivo. Thiago Galhardo pode agregar ao clube pela experiência e a técnica. A resposta será em campo, em uma relação que está apenas começando e pode ser o último capítulo da carreira. No futebol cearense, mais um capítulo para acompanhar o atacante.