Thiago Galhardo no Fortaleza: reunião na casa de Marcelo Paz, aval de Vojvoda e importância tática

O Fortaleza surpreendeu o mercado da bola na última quarta-feira (29) com a contratação de Thiago Galhardo. O meia-atacante chegou com contrato de empréstimo junto ao Internacional e a projeção para um vínculo em 2023. E o clube agiu rápido nos bastidores para acertar com o atleta de 32 anos, que estava na mira do Ceará.

O Diário do Nordeste apurou que o desfecho ocorreu após uma reunião na casa do presidente Marcelo Paz. De férias, Galhardo estava na capital cearense e recebeu o contato, marcando um encontro junto do técnico argentino Vojvoda e do vice-presidente e diretor de futebol Alex Santiago.

Assim, o projeto para a carreira foi apresentado ao jogador, que não deseja permanecer no clube gaúcho, onde tinha contrato até dezembro de 2022. Com o entendimento do contexto, a gestão firmou proposta e acertou a parte financeira para o anúncio, sendo a 1ª contratação da nova janela de transferência.

Análise do Fortaleza para a contratação de Thiago Galhardo

Versatilidade no sistema ofensivo, atuando como atacante ou meia.

Perfil de liderança técnica e com o grupo de jogadores.

Aval do técnico Vojvoda para adequação ao sistema tático.

Oportunidade de mercado: possibilidade de contratação de baixo custo.

Experiência internacional e rendimento positivo em anos recentes.

Adaptado com o ambiente da cidade pelo período no Ceará.

O atleta desembarca na cidade nos próximos dias para a assinatura contratual. A estreia será a partir do dia 18 de julho, quando será regularizado. O último clube que defendeu foi o Celta, da Espanha.

"Aceitou nosso proposta, conhece a cidade, entende a realidade do clube, sabe da nossa seriedade em cumprir compromissos e a gente acredita que a ele vem, realmente, reforçar o elenco, não é somente uma contratação, não é só mais um nome, e sim um jogador que tem qualidade técnica, história e personalidade para chegar aqui e mostrar todo o talento que tem e nos ajudar nas dispostas nas competições esse ano", explicou Marcelo Paz, presidente do Fortaleza.