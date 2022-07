Thiago Galhardo alfineta clubes anteriores ao Fortaleza: "ninguém se preocupou com os meus filhos"

O novo meia-atacante do Fortaleza, Thiago Galhardo, foi apresentado nesta quinta-feira (14) no Pici. Já treinando há alguns dias na sede leonina, ele deu detalhes de como fechou contrato com o Tricolor de Aço.

Para Galhardo, um dos pontos principais para o fechamento de contrato com o Fortaleza foi o tratamento dispensado pelo staff tricolor para a sua família. Ele disse que nunca havia recebido tal tratamento em todos os '17 clubes por onde passou', incluindo o Ceará.

"A chegada. A família. Eu nunca tive isso em clube nenhum. A forma como o presidente me tratou, o vice-presidente, o Papelin, a recepção dos jogadores, do staff aqui, do pessoal. Como eu te falei, em 17 clubes ninguém se preocupou com os meus filhos, em como eles estão, aonde eles moram, qual o nome deles, quantos anos têm. E antes de fechar qualquer coisa na conversa que nós tivemos, eles perguntaram sobre a minha família toda. Eles falaram que queriam estar, eles sabem o quanto isso é importante pra mim, eles já tinha pesquisado isso ou perguntado ao meu representante, eu não sei. Foi uma forma de me abordar diferente."

