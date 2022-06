Galhardo assiste vitória do Ceará contra América-MG e troca camisas com diretoria alvinegra

O meia-atacante Thiago Galhardo, do Internacional, assistiu a vitória do Ceará contra o América-MG nesta quarta-feira (8), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), e trocou camisas com o presidente e o diretor financeiro do clube, Robinson de Castro e João Paulo, respectivamente.

O encontro foi registrado pelos membros da diretoria e compartilhado nas redes sociais, criando expectativa nos torcedores alvinegros.

Legenda: Thiago Galhardo recebeu camisa do Ceará do diretor financeiro João Paulo Foto: Reprodução

Com contrato de empréstimo encerrando com o Celta de Vigo, da Espanha, o atleta entrou na mira do Ceará. Apesar do interesse alvinegro, o clube enfrenta a concorrência do Internacional, dono dos direitos de Galhardo, que estuda a volta do meia-atacante.

O atleta teve passagem pelo Ceará em 2019, comandando a equipe alvinegra na luta contra o rebaixamento. Em 34 partidas, marcou 12 gols e deu uma assistência. No ano seguinte, em 2020, acertou com o Internacional, onde permaneceu até 2021. Pelo colorado, disputou 80 partidas, com 34 gols e 11 assistências.

Na atual temporada, vestindo a camisa do Celta, disputou 34 partidas, com dois gols e duas assistências.