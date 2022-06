Especulado no Ceará, Thiago Galhardo e Internacional avançam sobre possível retorno do atleta

Especulado no Ceará, Thiago Galhardo pode estar de volta ao Internacional. O staff do jogador recebeu contato do Internacional para definir o futuro do atleta de 32 anos. Com o fim do empréstimo ao Celta, um possível retorno não é descartado. O atacante tem contrato até o fim do ano com o time gaúcho.

Ainda não está decidido se ele será ou não integrado ao grupo e, consequentemente, aproveitado por Mano Menezes. No entanto, há conversas entre o executivo de futebol do Internacional, William Thomas, e o staff do jogador, de acordo com o portal Uol.

Caso haja acordo entre os envolvidos, o jogador será integrado ao elenco. Assim, seria necessária a prorrogação de vínculo junto ao Colorado e alguma perspectiva de que seria utilizado pelo técnico.

HISTÓRICO

Galhardo tem mais de 80 partidas vestindo a camisa colorada, soma 34 gols e 12 assistências. Na última temporada pelo Celta, o atacanta tem 34 jogos, dois gols e duas assistências.

CEARÁ DE OLHO

Legenda: Jogador foi decisivo para o Ceará no Brasileirão de 2019. Foto: JL Rosa

Na última quinta-feira (2), em entrevista ao Jogada 1º Tempo, o presidente do Ceará, Robinson de Castro, disse que procura ampliar o elenco. Thiago Galhardo é um dos nomes mais especulados.

O centroavante teve boa passagem pelo Alvinegro em 2019, quando foi decisivo. Marcou 12 gols pelo time na Série A e tornou-se o atleta com maior número de tentos em uma única edição de Brasileirão pelo clube cearense.

O presidente do Vovô pediu ponderação sobre o tema, mas não descartou a possibilidade de ter o jogador no elenco ainda nesta temporada.

“Galhardo tem contrato com o Internacional até dezembro, então qualquer manifestação é chamada de aliciamento, então prefiro não falar do Galhardo porque tem contrato até o fim do ano, se eu falar, o Inter poderia acionar uma cláusula assim. Eu não posso te garantir isso porque quando crava isso, a outra parte se empodera, não é bom para a contratação, temos de ter calma, avaliar o mercado e olhar duas ou três opções para avaliar esse interesse do jogador”, explicou.

O Ceará volta a campo nesta quarta-feira (8). A equipe enfrenta o América-MG, às 19h (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG). O Diário do Nordeste e a Verdinha transmitem o duelo ao vivo.