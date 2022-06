Clássico-Rei nas oitavas da Copa do Brasil tem impacto histórico e vale quase R$ 4 milhões

Um novo capítulo histórico no Clássico-Rei, novamente na Copa do Brasil. O sorteio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desta terça-feira (7) deixou Ceará x Fortaleza frente a frente no confronto das oitavas. É tudo histórico, mas tem um peso fundamental na premiação: será o mais “valioso” da história do futebol cearense.

Ao vencedor, a glória eternizada e o prêmio de R$ 3,9 milhões em cotas. É a oportunidade de elevar a moral, construir nova marca na rivalidade e permanecer em um torneio extremamente rentável.

PREMIAÇÃO DO CEARÁ NA COPA DO BRASIL ATÉ O MOMENTO

1ª fase: R$ 1,27 milhão (Pote 1). 2ª fase: R$ 1,5 milhão (Pote 1). 3ª fase: R$ 1,9 milhão. Oitavas de final: R$ 3 milhões. Total: R$ 7,67 milhões.

PREMIAÇÃO DO FORTALEZA NA COPA DO BRASIL ATÉ O MOMENTO

3ª fase: R$ 1,9 milhão. Oitavas: R$ 3 milhões. Total: R$ 4,9 milhões.

PREMIAÇÃO DA COPA DO BRASIL DE 2022:

1ª fase: R$ 1,27 milhão (Pote 1) | R$ 1,09 milhão (Pote 2) | R$ 620 mil (Pote 3). 2ª fase: R$ 1,5 milhão (Pote 1) | R$ 1,19 milhão (Pote 2) | R$ 750 mil (Pote 3). 3ª fase: R$ 1,9 milhão. Oitavas de final: R$ 3 milhões. Quartas de final: R$ 3,9 milhões. Semifinais: R$ 8 milhões. Vice-campeão: R$ 25 milhões. Campeão: R$ 60 milhões.

Ao derrotado, o impacto na confiança, no astral e na meta econômica estipulada em orçamento. Tudo torna esse confronto especial, sendo apenas a 2ª vez que os rivais se enfrentam no torneio.

A primeira foi em 2021, pela 3ª fase da Copa do Brasil. Naquela ocasião, o Leão avançou e faturou R$ 2,7 milhões.

No fim, mais um capítulo no enredo centenário do Clássico-Rei. Que a Arena Castelão esteja com o gramado pronto para o peso de Ceará x Fortaleza histórico.