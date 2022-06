Sorteio das Oitavas da Copa do Brasil nesta terça-feira: veja horário, times e onde assistir

Acabou a espera. Nesta terça-feira (7), às 15 horas, acontece o sorteio das Oitavas de Finais da Copa do Brasil, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Entre os 16 classificados, estão dois representantes cearenses: Ceará e Fortaleza.

Onde Assistir

O sorteio terá transmitissão ao vivo pela CBF TV, pelo canal da Twitch da Copa do Brasil e tempo real do Diário do Nordeste

Critérios do sorteio das oitavas de final

O sorteio terá a presença de pesos pesados do futebol brasileiros, sendo 14 times da Série A, e 2 da Série B. Diferente das etapas anteriores, em que o ranking da CBF dividiu os clubes em potes, dessa vez, todos os times estarão no mesmo chaveamento. Assim, todos os 16 clubes podem se enfrentar, entre eles Ceará e Fortaleza. As partidas devem ocorrer entre 22 e 23 de junho (ida), além de 13 e 14 de julho (volta).

Deste modo, as equipes se enfrentam em dois confrontos, com o mando também definido via sorteio. Quem tiver o maior placar agregado avança. Em caso de igualdade, a decisão será nos pênaltis.

No sorteio, a CBF definirá o chaveamento até a final da competição.

Clubes participantes

Atlético-MG (Série A)

Athletico-PR (Série A)

América-MG (Série A)

Bahia (Série B)

Ceará (Série A)

Palmeiras (Série A)

Flamengo (Série A)

Corinthians (Série A)

Fluminense (Série A)

Atlético-GO (Série A)

Fortaleza (Série A)

Cruzeiro (Série B)

São Paulo (Série A)

Botafogo (Série A)

Santos (Série A)

Goiás (Série A)